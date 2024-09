“La situación de la salud pública es cada vez más crítica”, denunciaron en Bariloche

La asociación que agrupa a los técnicos y profesionales del hospital de Bariloche manifestó su preocupación sobre la “agonía” continuada que aqueja al sistema de salud en toda la provincia y se quejó por la “falta de diálogo” con el gobernador Alberto Weretilneck, a quien le pidieron mantener un intercambio abierto para abordar la crisis, hasta ahora sin ningún resultado.

La ATP fijó su postura hoy en conferencia de prensa, al calor de la renuncia reciente de la ministra de Salud Ana Senesi, todavía sin reemplazo. La presidente de la Asociación, Marina Pekaroff, dijo que la situación nunca fue tan grave, que muchos servicios están al borde del cierre y “se mantienen con los esfuerzos del personal que va quedando”, porque es continuo el éxodo provocado por los bajos salarios.

Los médicos y técnicos señalaron que aun sin las medidas de fuerza que se repitieron a comienzos de año, la situación está lejos de haber mejorado. Y consideraron que la renuncia de Senesi es un reflejo de “la falta de coherencia sobre qué tipo de políticas públicas quiere tener el gobierno”.

Pekaroff dijo que llevan varios meses con llamados de alerta, pero la situación no se revierte, y solo en el último mes hubo al menos seis médicos del hospital Ramón Carrillo que pidieron su pase a “dedicación simple”, que en los hechos es una renuncia a medias, para poder tener trabajo extra en el ámbito privado. Esa opción resta personal “full time” para la cobertura de guardias y sobrecarga al resto porque “no hay incorporaciones”.

Pekaroff subrayó que la provincia también retacea el pago de adicionales por antigüedad y tiene congeladas las recategorizaciones para aquellos que se capacitan por una alegada “falta de presupuesto”.

Los médicos aseguraron que en la actual situación la realización de guardias repetidas, sin opción de negarse, termina por imponerles recortes de haberes por el impuesto a las ganancias, que fue restituido este mes por una ley nacional. “Al final uno paga para trabajar”, se quejó el médico Agustín Iglesias.

La ATP subrayó que el hospital de Bariloche, pese a ser el más grande de la provincia, funciona bajo la presión de un inminente cierre de servicios, como ha ocurrido ya en El Bolsón, Cipolletti y Roca.

“Queremos exponer a la sociedad que hay servicios que flaquean cada vez más, porque hay menos gente”, dijo Pekaroff. Sostuvo que “la situación es crítica desde hace al menos cinco años”. Otro de los médicos refirió que hoy el hospital barilochense tiene unos 970 empleados, entre todas las áreas, y llegó a tener 1.200.

Los referentes de la Asociación de Tecnicos y Profesionales del hospital barilochense quieren hablar cara a cara con el gobernador Weretilneck. Hasta hoy no lo lograron. (Marcelo Martínez)

Pekaroff dijo que “a este paso va a seguir habiendo cierres” y en Bariloche podría correr ese destino la terapia intensiva infantil, que no tiene equivalente en el sector privado en un radio de 500 kilómetros.

Otra de las médicas, Carolina Zombory, dijo que les llama la atención que “la población no reaccione”ante el desabastecimiento de la farmacia y la carencia de respuestas del hospital. “Les dicen que el medicamento que buscan no está, que no hay turnos de consultorio. Y se van, callados, no pasa nada”, observó.

“El problema es el presupuesto”

Insistieron en que la ATP de Bariloche tiene una posición crítica pero “vocación de diálogo”, y no encontraron eco en el gobernador. Señalaron que con el actual nivel de salarios es imposible recomponer la situación, pero también es muy difícil la situación en materia de insumos y materiales. “Trabajamos en un lugar hostil -dijo una técnica-. Sin agua en algunos consultorios, con sectores cerrados por monóxido de carbono, con goteras y elementos en mal estado”.

El hospital barilochense tiene casi terminada una imponente obra de ampliación, sobre la calle Frey, que comprende más de 11.000 metros cuadrados y costó casi 7.000 millones de pesos. Pero no está garantizado por ahora el incremento de personal y la compra del equipamiento para ponerlo a funcionar, según subrayó la ATP.

Pekaroff dijo que con la exministra Senesi se habían reunido más de una vez y tenían una buena relación, pero el problema de fondo no es de nombres “sino presupuestario”. Señaló que “lo importante es saber qué salud queremos y hacia donde vamos, por encima de las personas”.

Uno de los cuadros más preocupantes fue el que pintó Victoria Sobrero, la única oncóloga infantil del sistema de salud provincial, destinada en Bariloche desde hace cinco años. “El hospital tiene oncología general pero no cuenta con sector específico de oncología infantil y confirmaron que tampoco lo va a tener en el edificio ampliado -aseguró-. Hay poca consciencia de lo que esto significa. Simplemente no está pensado. Solo hay tres sillones para pasar quimioterapia, para todos los pacientes en general, Esto significa derivaciones que se podrían evitar. Otras provincias lo tienen. Río Negro, no. Las respuestas deberían llegar con el nuevo edificio, pero es una cáscara”.