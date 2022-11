Lanzan propuestas para aumentar la oferta de alquileres permanentes en Bariloche

«Somos vulnerables porque el sistema nos lleva a eso: no llegamos a fin de mes y los alquileres son excesivos. Representan más del 50% de nuestro sueldo«. De esta forma, se presentó Emiliano Guenin que encabeza un grupo de 210 inquilinos en Bariloche ante la comisión de Gobierno y Legales del Concejo Municipal.

Ante la emergencia habitacional en la ciudad, los concejales convocaron a la presidenta del Instituto Municipal de Tierras, Paula Meira, a la defensora del Pueblo, Analía Woloszczuk y a la titular de la Oficina de Defensa del Consumidor (Omiduc), Sonia Gutkin.

«Formamos un grupo de 210 personas y vamos a formar cooperativa para ir a Tierras y Viviendas y preguntar si hay tierras. Ahora, yo me pregunto: ¿por que tengo que hacer una cooperativa para llegar a una vivienda? Porque el sistema político solo funciona si se junta mucha gente a hacer ruido y ahí acciona«, lanzó Guenin.

Durante la comisión, la concejal Julieta Wallace propuso otorgar incentivos fiscales a fin de alentar la oferta de viviendas en alquiler permanente. También propuso elevar la propuesta al gobierno rionegrino para que avance en la misma línea con los impuestos provinciales. Sugirió crear un cuerpo de diez inspectores para fiscalizar las habilitaciones turísticas en Bariloche y elevar las multas «al máximo».

«Si hay voluntad política de quien gobierna Bariloche -Juntos Somos Río Negro- y hay 3.000 millones de pesos ahorrados, según dijo Quintana, ¿cómo no vamos a hacer un régimen de incentivos fiscales frente a la emergencia habitacional que vive Bariloche?», se preguntó.

El concejal Gerardo Del Río cuestionó que la ciudad que «no ha avanzado en soluciones habitacionales y cada vez más viviendas se vuelcan al turismo. Muchos especulan para aumentar su renta. Y lo hacen sin habilitación. El estado falla ahí porque aplica una multa que pagan alquilando la vivienda un día. ¿Por qué no avanzamos con una clausura definitiva? Aquel que quiera hacerse el vivo, lo va a pensar«.

Aumento consultas

Woloszczuk admitió que las consultas por parte de vecinos con demandas de desalojo abundan desde antes de asumir su gestión como defensora del Pueblo. Dijo que la mediación comunitaria «es clave para resolver temas urgentes. El 88% de las mediaciones están vinculadas a temas de alquiler. En un 41,86 % se lograron acuerdos verbales y escritos».

Destacó al Municipio de San Martín de los Andes que «aportó una solución legislativa a este tema. El defensor del Pueblo Fernando Bravo presentó un proyecto de ordenanza que crea un sistema de viviendas transitorias destinado a familias en situación de vulnerabilidad».

Gutkin advirtió que también la Omiduc recibió «consultas en cantidades» vinculadas a los alquileres. En julio, atendieron a 190 personas en agosto fueron 249, en septiembre, 258 y en octubre, 398. «Estamos viendo contratos de seis meses porque nuestra ciudad se maneja con turistas. A los seis meses, los propietarios quieren rescindir el contrato y no corresponde. La ley nacional de alquileres establece tres años para vivienda como mínimo», manifestó la funcionaria municipal.

Aseguró haber elaborado un proyecto para que el municipio, a través de la Omiduc, pueda multar ya que actualmente, esa facultad corresponde a la Dirección de Comercio Interior de Río Negro. «El área que manejo no es la justicia. Es un área municipal. La idea es con esta herramienta sacar el mayor provecho posible para que no se permitan los contratos temporales. Si no se concilia, hoy se pasa a la provincia por las multas«, detalló y aclaró que de avanzar su proyecto, «se obtiene la herramienta sancionatoria que hoy Bariloche no tiene y solo tiene la provincia«.

El presupuesto en discusión

Meira mencionó que se trabaja con más de 800 familias en adjudicaciones y regularizaciones. Pero al término de su exposición, la concejal Wallace opinó que «de todo lo que mencionó no hay loteos nuevos sino regularizaciones y boletos de compraventa que tienen que ver con loteos sociales aprobados varios años atrás».

«No hay nuevas soluciones habitacionales: ¿qué pasa con el loteo Las Morenas? Es una propuesta habitacional de 300 lotes. ¿Qué hizo el Instituto de Tierras con los 140 millones de presupuesto? Una batalla que dimos el año pasado porque no había voluntad política en principio de asignarle esa cantidad. Eran solo 8 millones«, recordó la concejal del Frente de Todos y cuestionó que en la ejecución actual del presupuesto no se ve «reflejado ese dinero».

Meira respondió que Las Morenas representan 320 lotes y que la demora en el avance corresponde a «modificaciones solicitadas por Planeamiento. El privado ya presentó la documentación que faltaba».

Respecto a la ejecución del presupuesto afirmó que «se está trabajando. Por ahí no se ve, pero hay mucho trabajo. Estábamos pagando agrimensores y es la primera vez que el municipio tiene un equipo con las características que se necesita». También mencionó que se trabaja en «abrigar hogares con mejoras habitacionales».

Del encuentro también intervino Elizabeth Rivera, integrante del Instituto de Tierras que se refirió a las críticas de los concejales de la oposición. «Fui referente vecinal muchos años y conozco la necesidad bien de cerca. El gobierno nacional ha repartido 60 mil viviendas, pero a Bariloche no trajo nada. Si retumba la necesidad de la gente, como concejales hagan gestiones. Si no, nos quedamos en el reclamo y observando al instituto con los recursos que tiene», respondió.