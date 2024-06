Las cinco claves para entender el escándalo de los alimentos y de Capital Humano

El ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, desplazó al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia Pablo De La Torre, tras el escándalo por las más de 5 mil toneladas de alimentos almacenados en dos depósitos ubicados en Villa Martelli (PBA) y Tafí Viejo (Tucumán). Este episodio desató otros, como las idas y vueltas con la distribución o la denuncia de la propia cartera por los sobresueldos.

El caso se conoció debido a un pedido de información a Capital Humano

Un pedido de información de El Destape inició la polémica por los alimentos. La respuesta del ministerio reveló que se tenían almacenados 2.3 millones de kilos de alimentos en la bodega ubicada en Tafí Chico, provincia de Tucumán y 2.8 millones de kilos en la de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.

Según la respuesta del ministerio al pedido de información de El Destape, un número mayoritario de esos alimentos es yerba mate, seguido de leche en polvo y, en menor medida, puré de tomate y garbanzos.

El vocero presidencial Manuel Adorni negó que los alimentos estén cercanos a su vencimiento

En una de sus conferencias regulares, el vocero presidencial reconoció que los alimentos existen, pero remarcó que se reservaban para «catástrofes» y negó su próximo vencimiento. Además, justificó no haber repartido estos alimentos: «un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener”.

El 27 de mayo, el vocero informó que ningún alimento se tiraría a la basura y que «por un carril van los alimentos que efectivamente terminan en los comedores y que sirven para asistir a los más vulnerables y a los que menos tienen. Y, por otro, aquellos alimentos con destino de reserva». Los alimentos que se reserven se destinarían a catástrofes como afirmó previamente.

Juan Grabois denunció a Sandra Pettovello por retención de los alimentos

En Febrero, el dirigente social de Patria Grande había denunciado a la ministra por no enviar los alimentos almacenados a los comedores sociales. Grabois denunció también el incumplimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La causa fue intervenida por el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello y la investigación se legó a la fiscal Paloma Ochoa. En marzo la fiscalía solicitó que la cartera a cargo de Pettovello explique cómo funcionaba la entrega de alimentos antes y después del recambio de gobierno en diciembre del año pasado.

“Ante los requerimientos directos y concretos de esta fiscalía, el Ministerio de Capital Humano de la Nación no contestó lo preguntado con relación a la entrega o no de alimentos durante los meses de diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024”, señaló Ochoa a Chequeado.

La Justicia le ordenó a Capital Humano un plan de distribución de los alimentos, pero no su entrega

El juez Casanello adhirió a algunos pedidos de la querella y la fiscalía, pero no ordenó que se entregaran los alimentos almacenados, según el expediente judicial. Pidió al ministerio que elabore un plan de distribución teniendo en cuenta el tipo, elaboración y vencimiento. Además pidió que se realice un stock exhaustivo.

El juez explicó que los jueces deben “garantizar la eficacia de los derechos y evitar que estos sean vulnerados”, pero “ello no incluye sustituir a la Administración en la determinación de las políticas”. Y concluyó: “Corresponde a la Administración elegir, según su enfoque, los medios más adecuados para asegurar el derecho fundamental a una alimentación adecuada y, en este caso puntual, distribuir los alimentos almacenados”.

Uno de los pedidos de la fiscal fue el allanamiento de ambos depósitos. La querella hizo un pedido similar (inspección ocular) para corroborar la existencia de los alimentos.

El ministerio Capital Humano apeló el fallo de la Justicia pero reconoció errores en el cuidado y las fechas de vencimiento

El ministerio apeló el fallo argumentando que se trata de «una cuestión política no judiciable» y cuestionaron que la medida sería ineficaz, ya que solo se manifestaría en la «distribución de yerba mate.

Además, el ministerio aseguró que desde el 10 de diciembre entregó casi 900 mil kilos de alimentos a organizaciones no gubernamentales (en su mayoría parroquias, obispados e iglesias), y casi 200 mil kilos a provincias y municipios.

Otro anuncio de la cartera a cargo de Pettovello fue que “se pone en marcha un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para garantizar una logística rápida y eficiente”.

Días después, se inició una denuncia impulsada por la subsecretaría legal de Capital Humano por irregularidades en la contratación de personal en la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a cargo de Pablo De la Torre.

Con información de Chequeado.