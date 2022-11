Las principales frases de Cristina Kirchner en el acto de la UOM

La vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció en un acto multitudinario en Pilar, con un fuerte tono de campaña, después de más de dos meses de haber sufrido un intento de asesinato y su mensaje dejó mensajes políticos hacia el oficialismo y la oposición.

A continuación, las principales frases de la ex jefa de Estado en el acto organizado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

– «Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo pueda organizarse en un proyecto de país que recuperar la ilusión. Éramos un pueblo alegre en 2015. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez: la alegría de que el sueldo alcanzaba, que había trabajo y que había futuro. Esa alegría nos la merecemos todos los argentinos».

«Muchos decía que el ciclo de CFK está terminado»

– «No estaba muy acompañada que digamos. No es un reproche, es una descripción. Muchos decía que el ciclo de CFK está terminado. Algunos movimientos sociales no veían tan mal las ayudas que recibían. Los dirigentes de la CGT no aparecían tan decididos de enfrentar esa políticas».

– «Tuve que tomar una decisión (en 2019) y no me arrepiento. Había que votar en contra de ciertas políticas, no de personas. La verdad que es necesario representar y organizar no solo al peronismo, sino a aquellos que creen poder tener una sociedad más equitativa».

– «La primera conclusión buena que saqué es que estos presuntos indignados que agredían, insultaban, no eran indignados, era gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno, con el macrismo».

– “Al partido judicial le sirvo más como acusada que como víctima”.

«El ministro de Economía está haciendo un gran esfuerzo»

– “El ministro de Economía (Sergio Massa) está haciendo un gran esfuerzo administrando las consecuencias de lo que pasó”.

– «Es necesario una suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores».

– «Cuando el macrismo endeudó al país de una manera demencial yo tenía la responsabilidad, como la fuerza más representativa después de las elecciones del 2017, de que el peronismo ganara las elecciones. El escenario internacional era complejo».

– «Esto no empezó en el año 2019, empezó con un gobierno que decidió endeudar una vez más a la Argentina y hoy tenemos que destinar dólares al pago de la deuda externa y aceptar los condicionamientos del FMI a las políticas internas».