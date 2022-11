En vivo, Cristina Kirchner: «La justicia no va a investigar nada, me quieren de acusada, no de víctima»

Cristina Kirchner vuelve a encabezar un acto público tras el atentado de principios de septiembre, en medio de la expectativa sobre lo que pueda decir de la gestión de Alberto Fernández en la presidencia.

Cristina dijo que detrás del atentado no hubo “indignados” sino “gente pagada por empresarios ligados al macrismo”. «La justicia no va a investigar nada, me quieren de acusada, no de víctima», lanzó la exmandataria cuando resumió su vuelta a los actos públicos tras el intento de magnicidio.

Antes había afirmado que la primera conclusión que sacó del intento de asesinato que sufrió es que «los supuestos indignados estaban pagados por empresarios identificados con el gobierno que endeudó Argentina”,

La vicepresidenta dijo, al comenzar su discurso hoy que «después de algunas cosas no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y trabajadoras».

La exmandataria respaldó la implementación de una suma fija para recuperar los salarios de los trabajadores. Indicó que es algo que “no puede ir en contra de la negociación paritaria”.

La expresidenta fue presentada en medio de cánticos de «Cristina Presidenta».

Federico Achaval, intendente de Pilar, fue el encargado de la darle la bienvenida y recordar sus gobiernos y el de Néstor Kirchner.

Es la primera vez que la ex jefa de Estado está en una encuentro multitudinario y con militancia tras el atentado contra su vida que sufrió el 1 de septiembre pasado, ya que hasta el momento solo tuvo actividades en el marco de su rol en el Senado.

Además, se prepara otro acto para el Día de la Militancia en La Plata para la próxima semana.

Del encuentro participan el secretario general de la UOM, Abel Furlán; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; y el diputado y presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner.

Los actos que encabezará Cristina Kirchner se dan en momentos en que no se sabe cuál será su futuro político en 2023.

En desarrollo.