Ley Ómnibus: Llaryora rechazó el esquema de retenciones y calificó de «inacompañable» el proyecto

En medio de la polémica generada por las modificaciones propuestas en la Ley «Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresó su fuerte rechazo al esquema de retenciones contemplado en el proyecto. El mandatario calificó el planteamiento como «inacompañable» y abogó por abrir un debate detallado «artículo por artículo» para considerar las posibles modificaciones en la Ley Ómnibus.

Llaryora criticó especialmente la propuesta en materia de retenciones, argumentando que este tipo de impuestos castigan a quienes exportan y podrían propiciar una «primarización» de la economía. Consideró que el proyecto «va en contra de la industrialización de Argentina» y afirmó que es esencial proteger el tejido productivo ante posibles consecuencias negativas para empresas y fábricas.

«No están todas las modificaciones realizadas. Me imagino que habrá que darle tratamiento y abrir el debate artículo por artículo. En los que cada uno no esté de acuerdo no podrá acompañarlos lamentablemente. Hubiera sido mucho mejor dar pie a las modificaciones que estaban pidiendo los bloques dialoguistas«, expresó Llaryora en declaraciones a radio online Futurock.

El gobernador destacó la importancia de que Argentina tenga «una visión productiva y generadora de empleo», independientemente del plan económico fiscal del Gobierno nacional. Aseguró que oponerse a los derechos de exportación es una medida para proteger la industrialización y evitar posibles dificultades para muchas empresas en un periodo corto de tiempo.

En cuanto al tratamiento del proyecto, Llaryora señaló que el Gobierno puso énfasis en el mismo y que no abordarlo podría causar problemas de credibilidad para la gestión del presidente Javier Milei. Mencionó que algunas partes de la ley ya fueron eliminadas, y destacó la presencia de resoluciones judiciales en el decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/2023) relacionadas con recursos de amparos.

«Hasta un chico de primaria entiende que este proyecto va en contra de la industrialización de Argentina. Es inacompañable este esquema que nos proponen», añadió el gobernador.

En relación con las modificaciones en las jubilaciones, Llaryora criticó la fórmula actual, la cual calificó como un «desastre». Aunque no se propusieron cambios específicos, sugirió que los aumentos podrían darse a través de bonos o decretos para elevar las jubilaciones mínimas, pero expresó la incertidumbre sobre la mejora real de la situación de los jubilados.

En cuanto a otras políticas, el mandatario llamó a poner criterio en las decisiones, destacando que privatizar YPF no tendría sentido al ser una empresa estratégica. Recordó que el Banco Nación demostró ser un instrumento de desarrollo y crédito para diversos sectores productivos y hogares en toda la Argentina.

En el contexto nacional de estanflación, Llaryora destacó los esfuerzos en Córdoba para no detener la obra pública, fortalecer la salud y la educación, y brindar apoyo social.

«El mismo Presidente dijo que íbamos a entrar en estanflación, que es el peor escenario. En Córdoba estamos haciendo lo imposible para no detener la obra pública, fortalecer la salud, la educación y para contener desde lo social», completó.