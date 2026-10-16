“Los daños están a la vista”: la Iglesia pidió a Villarruel que el Senado avance en la ley contra la ludopatía adolescente

La Iglesia Católica le pidió a la vicepresidenta Victoria Villarruel que el Senado retome de manera urgente el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. La entidad advirtió sobre las consecuencias del juego, especialmente entre niños y adolescentes.

En una carta dirigida a la titular de la Cámara alta, la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) sostuvo que “sus daños son evidentes y están a la vista de nuestras familias, nuestras escuelas, nuestros clubes y nuestras comunidades”, según informó la agencia Noticias Argentinas.

La Iglesia advirtió que el proyecto sobre ludopatía puede perder estado parlamentario

La comisión alertó sobre el riesgo de archivo de la iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Según planteó, el proyecto podría perder estado parlamentario en noviembre si no se retoma su tratamiento.

Por eso, reclamó a los senadores que “retomen de inmediato el tratamiento del proyecto, generen los acuerdos necesarios y hagan todo lo posible para que pueda convertirse en ley”. La entidad remarcó que la falta de una respuesta legislativa tendría consecuencias humanas, familiares, sociales y sanitarias.

“Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”, expresó la CEPAS en el documento. También insistió: “Es tiempo de cuidar, es tiempo de legislar, es tiempo de actuar”.

Apuestas online en adolescentes: los reclamos que la Iglesia hizo desde 2024

La organización recordó que desde 2024 advierte sobre el crecimiento de las apuestas, en particular entre niños, adolescentes y jóvenes. En ese momento, junto con las pastorales sociales de todo el país, difundió un mensaje remarcando que: “Apostar no es un juego”.

En noviembre de ese año, la CEPAS había solicitado a Diputados que tratara la iniciativa con urgencia. En febrero de 2025, trasladó el reclamo al Senado y alertó sobre la expansión de una “cultura de la timba y del azar” y sus consecuencias para quienes padecen esta adicción.

La preocupación también fue expresada por la Conferencia Episcopal Argentina en octubre de 2025. En esa oportunidad, la institución afirmó que “la ludopatía es un atentado contra la vida” y advirtió que, sin regulaciones ni controles, cada teléfono celular puede convertirse en un “casino”.

En su nueva carta, la comisión sostuvo que la discusión requiere una respuesta concreta del Estado para proteger a las personas más vulnerables y actuar frente a los intereses económicos vinculados con las apuestas. “Estamos ante una decisión”, planteó la entidad, que volvió a reclamar avances legislativos.