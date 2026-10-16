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Política

Santilli celebró la caída de la sesión por el DNU 70, anticipó el debate por las PASO y repudió los incidentes frente al Congreso

El jefe de Gabinete defendió la vigencia del megadecreto que marcó el inicio de la gestión de Javier Milei y atribuyó los incidentes frente al Congreso a un intento de "desestabilización" opositora, asegurando que el sector tiene "temor a la competencia".

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Redacción

Por Redacción

Diego Santilli sobre el DNU 70, las PASO y los incidentes en el Congreso

Diego Santilli sobre el DNU 70, las PASO y los incidentes en el Congreso

El fracaso de la sesión opositora que buscaba derribar el DNU 70 y los incidentes registrados fuera del Congreso durante la 5° Marcha Universitaria Federal continúan generando repercusiones. Desde el oficialismo festejaron el resultado legislativo y repudiaron los disturbios; en esa línea, Diego Santilli fue uno de los que se pronunció y dejó clara su postura

Diego Santilli sobre el DNU 70, las PASO y los incidentes en el Congreso

Durante una entrevista con Radio Mitre, el jefe de Gabinete celebró la falta de quórum en Diputados para debatir el DNU 70/2023 y afirmó: «No dar quórum es trabajar a favor de los argentinos». A su vez, remarcó que el decreto constituye una columna vertebral de la gestión junto a la Ley Bases.

El funcionario defendió la derogación de la ley de alquileres por haber provocado menor oferta y mayores precios, asegurando que el DNU «trajo muchas soluciones a un país regulado y lleno de problemas». Como parte de sus avances, recordó el acceso a internet satelital de Starlink en áreas rurales.

En cuanto a la reforma electoral, se mostró confiado en que el Congreso suspenderá las PASO. Criticó que los ciudadanos deban concurrir a las urnas hasta seis veces en ciertos distritos y advirtió que la elección cuesta USD 200 millones: «¿Qué diputado y senador va a estar en frente de la sociedad que quiere no tener que ir a votar seis veces? Yo creo que va a funcionar. Vamos a tener reforma electoral«.

Por otra parte, respecto a los incidentes en la Marcha Federal Universitaria, Santilli apuntó a los agresores: «Repudio totalmente a los delincuentes violentos, estos energúmenos que van a las marchas a agredir, a tirar piedras, a romper todo». En esa línea, ratificó la postura oficial, señaló que se elevó un 270% el presupuesto universitario 2024 en comparación con 2023 y se reforzaron los hospitales del sector: «Hemos cumplido el 100% de la cautelar».

Finalmente, atribuyó las protestas a un intento de desestabilización por parte de la oposición: «Lo que parece es que tuvieran temor a la competencia. Entonces, lo que necesitan es desestabilizar, romper la calle», cerró.


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El fracaso de la sesión opositora que buscaba derribar el DNU 70 y los incidentes registrados fuera del Congreso durante la 5° Marcha Universitaria Federal continúan generando repercusiones. Desde el oficialismo festejaron el resultado legislativo y repudiaron los disturbios; en esa línea, Diego Santilli fue uno de los que se pronunció y dejó clara su postura

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