Los «radicales con peluca», otra vez claves para Javier Milei en Diputados: ¿acompañarán sus vetos?

Era el 10 de septiembre de 2024 y en Casa Rosada se producía una foto de alto impacto: cinco diputados de la UCR eran recibidos por el presidente Javier Milei en persona. La imagen se traduciría, días después, en el blindaje del veto a la movilidad jubilatoria gracias al voto de esos legisladores, por entonces integrantes del bloque de Rodrigo De Loredo. Menos de un año después, los “radicales mileístas” están dispuestos, en su mayoría, a renovar apoyo a los vetos contra las leyes que dañan las cuentas públicas. Pero ahora reclaman “gestos” del Gobierno, todo un síntoma de un escenario diferente.

Los “radicales con peluca” (así los bautizó la prensa acreditada en el Congreso tras esa foto con Milei) rompieron en abril con el bloque de De Loredo y formaron uno propio, llamado Liga del Interior. Aunque la jugada se concretó con un fin práctico (ganar lugares en la comisión investigadora de la criptoestafa $LIBRA), significó el blanqueo de la fidelidad al presidente. De Loredo, que se había negado a expulsarlos de su bancada por haber apoyado los vetos, no los detuvo.

Son seis legisladores cuyo común denominador, además del color violeta, es que no tienen un gobernador al que obedecer. El neuquino Pablo Cervi (jefe del bloque), el cordobés Luis Picat, el misionero Martín Arjol, el tucumano Mariano Campero y el correntino Federico Tournier fueron parte de la foto fundacional, y después se sumó el catamarqueño Francisco Monti.

De aquel tiempo a esta parte, Liga del Interior votó todo con el oficialismo, pero en la última sesión de Diputados dos de ellos, Arjol y Campero, se pronunciaron a favor de discutir en comisiones los proyectos sobre financiamiento universitario y del hospital Garrahan. Aunque solo se trató de un emplazamiento a comisiones, el voto con la oposición fue una señal hacia la Casa Rosada.

Los tironeos comienzan a darse en el plano electoral. Arjol venía de ser marginado por la UCR y la Libertad Avanza en Misiones, donde tuvo que competir en la elección local con un sello propio. Otros dos con necesidades electorales son Cervi y Monti, que vencen mandato este año. Monti es cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El resto tiene mandato hasta 2027.

Reclamo por discapacidad

Ahora que se renueva la expectativa en Diputados por los vetos a las leyes jubilatorias sancionadas la semana pasada en el Senado, el voto de los “radicales con peluca” vuelve a cotizar alto. La semana próxima, seguramente se congreguen en Buenos Aires para asistir a la Exposición Rural. Y, aunque en su mayoría parecen dispuestos a defender los vetos una vez más, esta vez surgen reclamos. Puntualmente, sobre la emergencia en discapacidad, otra de las leyes a tiro de veto.

En el bloque, algunos advierten sobre una “falta de gestión” en la materia y piden soluciones. Según supo este medio, reconocen que hay un “atraso” en el tarifario de los prestadores (terapeutas, acompañantes terapéuticos y transportistas) y le pedirán a la Rosada que actualice la tabla, algo que está contemplado en la ley sancionada por el Congreso. “Hay que ver si contemplan algo dentro del veto, o que se tome alguna medida en ese sentido”, dijeron a este medio.

“Los K y los del centro aprovechan causas nobles para querer romper el equilibrio fiscal y, si es todo o nada, queda en nada”, lamentan los radicales afines a Milei. Y se encargan de aclarar que “no van a claudicar ni ponerle un palo en la rueda al Gobierno que haga peligrar el equilibrio fiscal”.

En ese sentido, Cervi, jefe del bloque, declaró días atrás que las flamantes leyes jubilatorias (por un lado, la recomposición del haber en un 7,2% y el aumento del bono a $110.000, y por otro, la restitución de la moratoria previsional) “no sólo desequilibran las cuentas públicas: también golpean de lleno a las PyMEs y emprendedores que todos los días generan empleo formal y sostienen la economía real”.

Cervi cuestionó una de las fuentes de financiamiento que propone la norma: “Eliminar herramientas como el sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) significa cerrar el acceso al crédito para más de 100.000 micro, pequeñas y medianas empresas. Sin esa posibilidad, muchas quedan sin aire financiero: no pueden invertir, no pueden sostener puestos de trabajo, no pueden crecer”.

En esa línea, el neuquino señaló que “más de medio millón de empleos formales están en juego por una decisión política irresponsable, que pone obstáculos justo a quienes mueven la rueda productiva del país”.

“No se puede financiar el gasto con medidas que asfixian a los que producen, invierten y generan trabajo. Hay sectores que prefieren que fracase este plan económico antes que aportar soluciones. Piensan en la próxima elección, no en el próximo año”, cuestionó en tono electoral.