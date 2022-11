Macri, Bullrich y Rodríguez Larreta se reunirán este martes para calmar las internas del PRO

Corresponsalía Buenos Aires

En 2023, serán las elecciones presidenciales y los partidos empiezan a moverse para ir alineando algunas candidaturas. O para calmar disputas internas. Mañana se reunirán el expresidente Mauricio Macri, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para calmar las aguas que hay dentro del partido opositor.

La vocación de Macri es declarar una tregua tras los intensos cruces públicos que Bullrich y Rodríguez Larreta protagonizaron en los últimos días. Fuentes de espacio confirmaron la reunión, que se realizará desde las 9:30 en la localidad bonaerense de Olivos, pero los detalles se mantuvieron bajo un total hermetismo.

El de este martes será un encuentro clave para tratar de resolver las diferencias puertas adentro y ponerle fin a los tiros cruzados que recalentaron la interna entre los aspirantes presidenciales del PRO.

Por su parte, el mandatario porteño buscó dejar atrás la disputa con la ex ministra de Seguridad y advirtió que las discusiones deben ser sobre las problemáticas que aquejan a los argentinos, como la inflación.

“Yo no creo en los extremos, no creo en los fanatismos, no creo en la agresión como modo político, no creo en la violencia. No creo en eso. No creo que aquel que piense diferente a mi sea un enemigo. En la democracia hay gente que piensa una cosa y gente que piensa otra, y hay que respetarlo. Creo que tenemos que buscar acuerdos a largo plazo y terminar con esta grieta que nos está matando. Creo en eso, no me voy a enganchar en peleas y mucho menos en discusiones internas”, dijo Rodríguez Larreta, días atrás, ante la consulta de este medio.

Por su parte, Bullrich optó por desafiar a Rodríguez Larreta a dar los debates políticos que sean necesarios para la construcción de una alternativa de poder que llegue a la presidencia en 2023.

La presidenta del PRO hizo notar su malestar ante la intervención de Macri para calmar los ánimos porque, dejó trascender, los cuestionamientos sobre los modos de declarar no pueden ponerles fin a las discusiones sobre temas de fondo.

Vale recordar que el nuevo choque con Rodríguez Larreta se desató a partir de un video que se filtró sobre el momento en el que ella increpó al jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, por acusarla públicamente de ser “funcional al kirchnerismo”.

“No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”, le dijo Bullrich.

Los términos del debate cambiaron, no sólo por la prematura carrera presidencial sino también por las apuestas para la sucesión en la Ciudad.