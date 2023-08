María Emilia Soria: “Quizás los partidos políticos han muerto”

“Quizás los partidos políticos han muerto. Quiero creer que las ideas no murieron”, sostuvo hoy la intendenta de Roca, María Emilia Soria, cuando le preguntaron por qué en su ciudad los vecinos votaron de tres maneras diferentes en los comicios municipales, provinciales y nacionales de este año.

La jefa comunal interpretó el triunfo de Javier Milei en las PASO del domingo como “el síntoma de una sociedad hastiada, cansada”, aunque advirtió también que esa tendencia favorable al diputado libertario se modificará en los comicios generales de octubre “porque muchos vecinos ahora están tomando dimensión de lo que es y cuál es la propuesta que lleva adelante”.

“No creo que la Argentina se haya derechizado. Argentina y el pueblo está pasando por una gran incertidumbre y lo vemos en los mercados, con una derecha que avanza y los mercados que reaccionan a esa elección”, dijo Soria, quien fue reelecta en marzo pasado.

Con su hermano, Martín Soria, como candidato a diputado nacional, la intendenta dijo en declaraciones a Somos El Valle que su misión de acá en adelante será “echar luz” a los vecinos sobre lo que significa el plan de gobierno que propone Milei.

“Hay un gran desconocimiento de la población sobre lo que votó el domingo”, insistió.

Y cuando le preguntaron sobre la explicación que encontraba para el comportamiento de los roquenses, que en marzo la eligieron a ella y al peronismo local, en abril se inclinaron por Alberto Weretilneck para la gobernación y ahora respaldaron mayoritariamente a Milei, opinó: “Es algo que venimos advirtiendo. Quizás los partidos políticos han muerto. Quiero creer que las ideas no murieron. Los partidos están cambiando, las juventudes no saben quién fue Perón, mucho menos Néstor. La gente vota la gestión, el que hace, el que no hace, el que está dando una respuesta”.

Por eso consideró que “todos los espacios políticos tenemos que repensar nuestras estrategias” para volver a generar confianza de parte de los electores.