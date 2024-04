Milei con Fantino: «Hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la Argentina y de la humanidad»

El presidente Javier Milei está siendo entrevistado esta tarde por Alejandro Fantino en su programa Multiverso Fantino en Neura radio. El mandatario nacional volvió a ratificar una de sus más polémicas afirmaciones: «El Estado es una organización criminal». Ante una repregunta de Fantino, sobre si es tan definitiva su definición, agregó, ante cierta incredulidad de su entrevistador: «El Estado es nuestro enemigo».

«Había gente que apostaba a que nos cayéramos para tapar las causas», afirmó Milei ofuscado y mencionó la causa de los «guardapolvos fantasmas» que golpea a la ex ministra Victoria Tolosa Paz. El mandatario aseguró que primero creían que no llegaba a enero y luego que no llegaba a marzo. «Me dejaron una bomba para que me vaya en enero», aseguró.

“La primera apuesta era que no llegáramos a enero. Pero, a diferencia de otros presidentes, tengo mandato, porque yo dije que iba a ir a fondo con la inflación y con la inseguridad. Eso es un contrato que construí con mi votante”, aseguró Milei.

Milei: «Tenía que ajustar brutalmente o nos comíamos la hiper»

“Nosotros hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la Argentina y de la humanidad, y lo logramos en un mes”, indicó, y, justificando las medidas económicas del Gobierno, agregó: “Podíamos haber tenido una híper en los primeros días de enero; tenía que ajustar brutalmente o nos comíamos la hiper y hubiese sido peor”.

“Los economistas decían que el dólar tenía que estar a 600, y le dije a Luis Caputo que lo fijara a $800. Sumado al impuesto país, eso hacía achicar el exceso de demanda, de divisas y de oferta del resto de la economía”, continuo.

Milei se despegó de la frase de Benegas Lynch: «Absolutamente desafortunada»

En otro tramo de la entrevista, Milei se despegó de los dichos del diputado de La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch quien avaló el trabajo infantil, y aseguró que su frase fue «absolutamente desafortunada».

«Una frase absolutamente desafortunada», subrayó el mandatario nacional, aunque cuestionó a la prensa y dijo que «además, fue sacada de contexto».

En declaraciones a Neura, Milei sostuvo que «es un error de Bertie de ir a ese lugar» a dar una nota con la periodista Romina Manguel en FM Milenium, a quien acusó de querer «destruir» a su espacio político.

«Soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo», aseguró Milei



El Presidente aseguró, en otro momento con Alejandro Fantino, que es el «segundo» mandatario «con mejor imagen del mundo», al tiempo que señaló que «la palabra más representativa de los argentinos es esperanza».

«La aprobación de la gestión supera lo negativo y mi imagen está en los mismos niveles de cuando asumí. Soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo, ese es el marco de lo que estamos viendo», resaltó el mandatario nacional.

El Presidente festejó: «Hoy perforamos los 1200 puntos de riesgo país».

«El 75% de los argentinos entiende que estamos peor, es importante saberlo. Ahora cuando nosotros asumimos, solo el 20 por ciento creía que en los próximos 6 meses íbamos a estar mejor, en enero saltó a 30, en febrero a 40, y hoy es de 50 por ciento», enfatizó Milei.

«Hoy la mitad de los argentinos cree que de acá a seis meses estamos mejor, no solo eso, tienen razón», sostuvo el jefe de Estado, y dijo que bajará la inflación porque en el gobierno «trabajamos como enanos».

Al ser consultado sobre si tenía dudas en que podrá bajar la inflación, sostuvo: «El 70% de los argentinos no tienen dudas. Yo no, ni en pedo, no tengo ninguna duda».