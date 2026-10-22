Javier Milei cumplió 56 años: los festejos de La Libertad Avanza en Diputados y la carta de un empresario

El presidente Javier Milei celebra este jueves sus 56 años y el oficialismo desplegó una serie de saludos institucionales y gestos públicos. En la Cámara de Diputados, la bancada de La Libertad Avanza organizó una reunión grupal para festejar el aniversario del jefe de Estado, mientras el mandatario compartía en sus redes sociales una emotiva carta abierta enviada por un empresario.

La celebración en el Congreso reunió a legisladores y referentes del espacio libertario en uno de los salones de la Cámara baja. La reunión estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Los diputados y funcionarios se congregaron para registrar un saludo grupal dedicado al Presidente, el cual incluyó aplausos y cánticos de la militancia oficialista.

«Poner toda la garra»: la solicitada publicada en Clarín por un misterioso empresario que cumple el mismo día que Javier Milei

En las primeras horas de la jornada, Milei utilizó su cuenta oficial para difundir la captura de una solicitada publicada en el diario Clarín. El mensaje fue escrito por un empresario industrial que comparte la misma fecha de nacimiento con el jefe de Estado, el 22 de octubre.

«Presi, arranco muy contento diciéndote: ¡Muy feliz cumple! Mi gran felicidad es porque hoy también es mi cumple», inicia el texto redactado por el seguidor, quien comparó su trayectoria en el sector privado con la gestión nacional.

El autor de la carta repasó las dificultades de su actividad productiva y respaldó la postura del mandatario frente a las demandas sindicales y regulatorias:

Resistencia empresarial: «He llegado a cerrar alguna de mis plantas industriales con tal de no ceder a quienes supuestamente defienden a la gente, los mismos que alguna vez pidieron la quiebra de la empresa que había fundado mi papá».

«He llegado a cerrar alguna de mis plantas industriales con tal de no ceder a quienes supuestamente defienden a la gente, los mismos que alguna vez pidieron la quiebra de la empresa que había fundado mi papá». Identificación con el rumbo: «Me siento totalmente identificado con tu forma de ser, que fue la misma que tuve en mi vida industrial: ir a fondo y no aflojar ni un poquito».

«Me siento totalmente identificado con tu forma de ser, que fue la misma que tuve en mi vida industrial: ir a fondo y no aflojar ni un poquito». Símbolo de la fecha: «Cada vez que alguien me pregunta cuándo cumplís años, ya no digo más la fecha; digo con gran orgullo: el mismo día que Milei».

El mensaje cerró con el habitual lema «¡Viva la Libertad, Carajo!» y acumuló interacciones en las plataformas digitales del Presidente durante la mañana.