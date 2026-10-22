Festejo en Casa Rosada: Javier Milei cumple 56 años y lo celebra en suelo argentino tras su gira por España

Javier Milei encabezará este viernes 18 de septiembre una visita oficial a la ciudad de Bahía Blanca

El presidente Javier Milei cumple este jueves 56 años y celebrará su natalicio en suelo argentino. El jefe de Estado retomó su agenda en la Casa Rosada tras finalizar su gira por España, donde protagonizó un duro enfrentamiento verbal con el mandatario socialista Pedro Sánchez.

A pesar de la fecha personal, la actividad oficial del Ejecutivo no se detiene. El Gobierno nacional recibe a una importante comitiva de Estados Unidos encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

La hoja de ruta de los enviados norteamericanos en el país incluye:

Encuentro presidencial: una reunión bilateral a puertas cerradas con Javier Milei programada para el viernes.

una reunión bilateral a puertas cerradas con Javier Milei programada para el viernes. Mesa de trabajo ministerial: reuniones técnicas con los ministros Pablo Quirno, Alejandra Monteoliva y Juana Mahiques.

reuniones técnicas con los ministros Pablo Quirno, Alejandra Monteoliva y Juana Mahiques. Respaldo legislativo: un encuentro estratégico con la senadora Patricia Bullrich.

El guiño de Estados Unidos a Vaca Muerta y las palabras a Javier Milei

En simultáneo al cumpleaños presidencial, el sector energético recibió un respaldo diplomático. Durante la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 en Neuquén, el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, anunció el envío de fondos para la gestión libertaria.

«Nosotros venimos poniendo la plata sobre la mesa», afirmó el funcionario norteamericano frente a los empresarios del sector hidrocarburífero. Lamelas precisó que ingresarán US$ 20.000 millones antes de que finalice el año 2027 para financiar proyectos en el país.

El mensaje funciona como una señal para los mercados. La Casa Rosada busca acelerar el ingreso de dólares y consolidar a la Cuenca Neuquina como motor de exportaciones, pero el diplomático condicionó la continuidad del financiamiento al calendario electoral.

Las pautas que fijó Estados Unidos ante el empresariado fueron claras. «Pusimos el número de 2027 porque esa es la elección. Esa plata va a estar lista hasta 2027, y vamos a ver lo que pasa después», manifestó.

«Estamos apoyando al gobierno de Javier Milei si van en el rumbo que es correcto: el rumbo hacia la derecha, no hacia la izquierda», e indicó que el país debe seguir «hacia adelante y nunca hacia atrás» para mantener el respaldo de la administración norteamericana.