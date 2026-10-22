Javier Milei volvió a cuestionar a Pedro Sánchez: lo catalogó «ladrón» y comparó su mandato con el kirchnerismo

EL presidente argentino y el mandatario español continuaron con el intercambio de opiniones y acusaciones entre sí (Foto: archivo)

El presidente de la Nación, Javier Milei volvió a centrar la atención internacional tras una serie de declaraciones explosivas brindadas durante su reciente paso por Madrid. En una entrevista para el medio El Observador, el mandatario argentino endureció drásticamente su postura frente a la administración de Pedro Sánchez.

Durante el reportaje, el jefe de Estado estableció un paralelismo directo entre el modelo de gestión del líder del Partido Socialista Obrero Español y el proceso político argentino de los últimos años. Sostuvo de manera categórica que la administración ibérica representa una réplica del modelo local, al afirmar que el dirigente europeo no es más que un exponente del kirchnerismo condicionado por los marcos regulatorios y fiscales de la Unión Europea.

La tensión dialéctica escaló cuando el mandatario argentino vinculó directamente al presidente del Gobierno español con presuntas irregularidades administrativas y judiciales. Utilizando calificativos sumamente severos, aseguró que el referente socialista enfrenta múltiples causas e intentos de interferencia en los tribunales a raíz de los expedientes que investigan a su entorno familiar más cercano.

En la misma línea argumental, Milei profundizó sus cuestionamientos sobre los resortes institucionales del poder en España y tildó al líder del Ejecutivo de actuar con características propias del autoritarismo. A su juicio, el control que ejerce sobre los resortes legislativos y los estamentos de justicia responde a conductas liberticidas que vulneran los estándares republicanos habituales.

Asimismo, ratificó que su posicionamiento obedece a una convicción ideológica inquebrantable que lo obliga a combatir frontalmente las expresiones socialistas en cualquier lugar del mundo. Desde su perspectiva, las medidas implementadas por la actual gestión en Madrid equivalen a las mismas aberraciones económicas y sociales aplicadas históricamente por el kirchnerismo en suelo argentino.

Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez,

Foto: Xinhua/Gustavo Valiente.

La postura de Javier Milei sobre la disputa ideológica internacional

Ante las consultas periodísticas respecto a la conveniencia táctica de sus intervenciones públicas en el escenario político exterior, el presidente desestimó cualquier cálculo de especulación partidaria. Sentenció con firmeza que su participación en el debate político español no responde a la búsqueda de réditos electorales inmediatos ni a motivaciones de conveniencia menor.

Frente a las advertencias de diversos sectores políticos sobre un eventual beneficio electoral para el socialismo español a raíz de sus críticas, el mandatario mostró absoluta indiferencia. Sostuvo que tanto las repercusiones del oficialismo peninsular como las valoraciones de los medios de comunicación afines le resultan irrelevantes y desprovistas de verdadero peso político.

El diálogo periodístico también abordó el reciente entredicho que protagonizó el mandatario con una periodista de ese país, un episodio que Milei defendió con naturalidad. Argumentó que sus respuestas se limitan a rechazar con dureza lo que considera planteos sesgados y advirtió que no tolerará cuestionamientos que carezcan de rigor analítico y neutralidad.

El presidente argentino definió al actual escenario como un momento bisagra para la defensa de la libertad frente al avance estatista. Cerró su intervención con una frase contundente que resume su enfoque político actual: aseguró que ratifica su rumbo sin temores y que mantendrá su postura inflexible hasta el final.

La anterior respuesta de Pedro Sanchéz a Javier Milei: la referencia a una canción de Lali

Mientras el presidente argentino disertaba en la capital española, el presidente del gobierno español utilizó sus plataformas digitales para fijar postura en la antesala de las elecciones generales de noviembre:

Sánchez lanzó un spot donde se declaró «zurdo y orgulloso», además de modificar su foto de perfil. Argumentó que ser «zurdo» significa subir el salario mínimo, aumentar las jubilaciones, defender el derecho al aborto y promover la paz.

Algunas horas después, e inmediatamente después del discurso de Milei, Sanchéz subió una captura de pantalla escuchando «Fanático», de Lali Espósito. «Aprovechando que voy en el auto, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!«, ironizó el mandatario español.