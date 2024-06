Milei está en Alemania en medio de protestas: recibió una distinción en Hamburgo y mañana viaja a Berlín

Luego de su paso por España, Javier Milei ya se encuentra en Alemania donde recibió el Premio de la Sociedad Hayek en Hamburgo. Un grupo de manifestantes repudiaron su llegada.

Mañana, se trasladará a la capital Berlín, donde mantendrá un encuentro con el canciller Olaf Scholz.

Manifestantes de izquierda y antifachistas se pronunciaron en contra del mandatario libertario. “¡Nain fur Milei in Hamburg, no a Milei en Hamburgo, no a Milei en Alemania! ¡No los queremos!”, gritaban desde el muelle de Landungsbrücken, a los pies del hotel Hafen donde Milei recibió la distinción. “¡Fuera Milei! ¡No pasarán, no pasarán!”; “¡Milei, basura, vos sos la dictadura!”; “¡Milei fascista, vos sos el terrorista!”; “¡Libertad, libertad a los presos por luchar!”; “¡No a Milei! ¡No a Milei!”, fueron otros de los cánticos.

Javier Milei habló de la salida de Nicolás Posse

El presidente Javier Milei reveló que el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse “salió eyectado del gobierno porque no cumplió con los objetivos» y dijo que los funcionarios que no cumplen los parámetros establecidos quedarán “afuera” del Ejecutivo nacional, al recibir el premio Instituto Juan de Mariana en el Casino de Madrid.

“Si ustedes miran los diarios o se informan con los medios de comunicación o con analistas tendenciosos, han criticado a la ministra de Capital Humano enormemente. La Ministra (Sandra Pettovello) tiene dos defectos: es amiga mía, y otro que es ser honesta. Entonces, creen que yo tendría problemas en echar a alguien de mi Gabinete porque es amigo”, aseguró Milei luego de recibir el galardón en el marco de la Cena de la Libertad.

_ Con información de Noticias Argentinas