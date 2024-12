Misterio por los repetidos ataques a los locales del MPN a plena luz del día en Neuquén

Poco después del mediodía de este miércoles y después de que cambiaron los vidrios de las aberturas de la Junta de Gobierno del MPN, Olascoaga 1002 de la ciudad de Neuquén, volvieron a estallar producto de que se le arrojó una piedra desde la calle.

Fue el segundo ataque en menos de 24 horas que recibió el local partidario donde se realizan las reuniones de los órganos de conducción del partido provincial.

En la jornada del martes fueron atacadas la seccional Primera del MPN en Colón y San Martín y a los pocos minutos la sede la Junta de Gobierno.

Por esos dos ataques se hicieron dos denuncias, en la Comisaría Primera y en la Comisaría Segunda. Luego del tercer ataque se reiteró al denuncia.

«Había gente trabajando en el local, pero no estaba en la parte delantera donde están las ventanas sino en la parte trasera. De repente sintieron un impacto y cuando salieron a ver estaba el vidrio, que había sido repuesto hace menos de 24 horas, otra vez en el piso, pero cuando salieron a la vereda ya no había nadie, no pudieron saber si fue arrojada la piedra desde una moto, un vehículo o alguien que iba caminando y atacó el local», describió el diputado Gerardo Gutiérrez.

El legislador manifestó su extrañeza por los ataques del martes y más aún con la repitencia del ataque a plena luz del día de hoy miércoles, porque -dijo- no se recibió ningún tipo de advertencia, recomendación o mensaje de alguien que esté disgustado con el partido como para ejercer este tipo de violencia.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Nuevamente atacaron la Junta de Gobierno del <a href="https://twitter.com/MPN_OK?ref_src=twsrc%5Etfw">@MPN_OK</a>. ¿Qué buscan con estos atentados? ¿Quiénes son? Lejos de amedrentarnos, nos da más fuerzas para unirnos en defensa de nuestros ideales. <a href="https://twitter.com/hashtag/Repudio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Repudio</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Democracia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Democracia</a></p>— GG (@Geraneuquen) <a href="https://twitter.com/Geraneuquen/status/1869422268281164227?ref_src=twsrc%5Etfw">December 18, 2024</a></blockquote>

Dijo que tanto en la esquina de la seccional Primera como en la Olascoaga hay domos que filman y cuyo registro servirá de ayuda para ver si se puede detectar quién es el autor de los ataques.

Gutiérrez reiteró que «no me cabe la menor duda que es un ataque a la democracia» e indicó que si el ataque a la Junta de ayer martes fue «al voleo» la reiteración del vandalismo al mediodía de este miércoles indicaría que no.