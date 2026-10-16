Neuquén avanza con las reuniones por el Presupuesto 2027

El encuentro reunió a intendentes de la Confluencia para conocer el plan de obras previsto para 2027.

El gobernador Rolando Figueroa reunió a los intendentes de la región Confluencia para presentar las obras previstas en el Presupuesto provincial 2027. Durante el encuentro se detalló una planificación de 198 obras, entre proyectos nuevos y trabajos en continuidad, y se abrió una instancia para que los municipios planteen otras necesidades de infraestructura. La ronda de presentaciones continuará este sábado 17 de octubre, a las 16, en la región de los Lagos del Sur.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, confirmó que el Ejecutivo también evalúa realizar una reunión con la región de Vaca Muerta el martes 20, fecha que se aprovechará con la coincidencia del aniversario de Añelo. El encuentro todavía no está confirmado y, de concretarse, podría ser encabezado por el Gabinete provincial.

La reunión de la Confluencia contó con la participación de representantes de Neuquén capital, Plottier, Centenario, Senillosa, Vista Alegre y Villa El Chocón. Allí se presentaron las prioridades de inversión para el próximo año, principalmente en educación, salud, seguridad, infraestructura vial y servicios básicos.

Cómo continuará la ronda de reuniones

La presentación del sábado en los Lagos del Sur será la tercera instancia regional, luego de los encuentros realizados en el Alto Neuquén y la Confluencia. Ousset explicó que las reuniones forman parte de una modalidad de elaboración del presupuesto que busca incorporar la participación de los gobiernos locales en la definición de las inversiones.

«Nosotros compartimos con los intendentes cuáles son las priorizaciones o las prioridades que cada una de las áreas fue planteando para el año que viene, más áreas salud, educación y seguridad, y ellos tienen la posibilidad también de plantear cuáles ellos consideran que son las obras que la localidad necesita si es que no está incluida en el presupuesto», señaló.

El funcionario consideró que se trata de una metodología diferente a la utilizada históricamente, cuando el Ejecutivo elaboraba el presupuesto sin una instancia previa de intercambio con los municipios.

Para el martes 20 de octubre, el Gobierno analiza realizar otro encuentro en Añelo. «Yo creo que el día 20 está el aniversario de Añelo y es posible que ahí el Gabinete haga una reunión con la región de Vaca Muerta», adelantó Ousset.

La intención es continuar durante la próxima semana con los municipios que todavía no participaron de las presentaciones, aunque las fechas deberán ajustarse al cronograma de elaboración del presupuesto. Los ministros responsables de las distintas áreas también participan de los encuentros para responder consultas y explicar los criterios utilizados para priorizar las obras.

Las principales obras previstas para la Confluencia

La planificación presentada incluye intervenciones en infraestructura urbana, servicios públicos, educación, salud y seguridad.

En Neuquén capital se mencionaron proyectos de ampliación de colectoras cloacales, desagües pluviales e infraestructura educativa y de seguridad. Para Plottier, se destacaron la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, 140 cuadras de asfalto y la continuidad de obras escolares.

En Centenario, las prioridades comprenden infraestructura de gas, cloacas, electricidad y abastecimiento de agua. Por su parte, Senillosa cuenta entre los proyectos mencionados con un polideportivo municipal, un Centro de Día, un paseo costero y soluciones habitacionales. Para Villa El Chocón, se detallaron iniciativas como un nuevo museo paleontológico, un centro deportivo y obras de saneamiento ambiental.

La presentación oficial también hizo referencia a 32 iniciativas sugeridas. Durante la reunión de la Confluencia, los jefes comunales plantearon nuevas propuestas que el Gobierno se comprometió a trabajar. Sin embargo, todavía no se precisó cuáles son esos proyectos ni cuáles podrían incorporarse finalmente al presupuesto.

Un déficit de infraestructura estimado en 4.000 millones de dólares

Al inicio de la gestión, el Gobierno provincial calculó un déficit de infraestructura de 4.000 millones de dólares. Según explicó Ousset, durante los primeros dos años se invirtieron 1.800 millones de dólares para comenzar a reducir esa brecha.

«Cuando asumimos la gestión hicimos un cálculo de déficit de infraestructura de 4.000 millones de dólares», afirmó. El funcionario indicó que las principales necesidades estaban vinculadas con la infraestructura vial, el desarrollo urbanístico, los servicios básicos y la falta de establecimientos educativos, hospitales, centros de salud e infraestructura de seguridad.

Las inversiones previstas para 2027 estarán orientadas a continuar reduciendo ese déficit, con especial atención en educación, salud, seguridad, infraestructura vial, ambiente y gestión del agua.

El presupuesto, antes de noviembre

El Ejecutivo provincial tiene plazo hasta el 31 de octubre para enviar el proyecto del presupuesto a la Legislatura de Neuquén. «No hay una fecha exacta para el envío, tenemos tiempo hasta el 31 de octubre», indicó Ousset, quien aseguró que el documento será presentado dentro de los plazos legales.

Mientras tanto, el Gobierno continuará con las reuniones regionales para compartir las prioridades de inversión y recibir propuestas de los municipios antes de completar la planificación presupuestaria para el próximo año.