Neuquén ya redacta su presupuesto 2027 y define con Nación la deuda total que debe cobrar el ISSN

El gobierno de Rolando Figueroa comenzó a redactar el presupuesto 2027 de Neuquén, aunque los cálculos finales dependerán de las proyecciones que este martes 15 de septiembre eleve el Poder Ejecutivo nacional.

Así lo adelantó la secretaria provincial de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, quien también se refirió a la deuda que Anses mantiene con el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) por la cual se acordó un primer modelo de pagos a principios de año.

El presupuesto neuquino, a la espera del nacional

En declaraciones radiales, la funcionaria adelantó que el Gobierno provincial inició un proceso de relevamiento interno destinado a la confección del proyecto de presupuesto, que generalmente se presenta a fines de octubre en la Legislatura.

Durante esta instancia explicó que la cartera de Hacienda, que tiene a su cargo la redacción de la propuesta, «va recibiendo» datos de los distintos ministerios provinciales.

Pogliano aclaró que las estimaciones finales «todavía no se pueden dar», porque aún no se difundieron las proyecciones que espera el Gobierno nacional en materia de actividad económica, inflación y el precio del dólar para el próximo año.

«Mientras tanto vamos recibiendo información. Por ejemplo, la gente de Hidrocarburos está trabajando con la cantidad de barriles que se calculan para 2027″, precisó en una entrevista con radio Cumbre.

Cómo avanzan los pagos de Nación por la deuda con el ISSN

La secretaria provincial se refirió también a las conversaciones con la Casa Rosada acerca de la deuda histórica que Anses tiene con el ISSN por la homologación parcial del régimen provincial.

El Gobierno neuquino firmó en marzo un acuerdo con el Ejecutivo Nacional para saldar parte de esa deuda y recibir, a modo compensación, 48.000 millones de pesos en un esquema de pagos de 12 cuotas mensuales.

El convenio también incluyó la organización de auditorías para calcular la totalidad de la deuda, reclamada por la provincia desde fines del siglo pasado.

Pogliano confirmó que «los pagos están llegando», aunque precisó que a veces los envíos se hacen «de a dos». Respecto a las auditorias, señaló que este proceso «avanza, muy despacio, pero avanza».

«Nosotros hacemos los papeles y los mandamos. Es como un ida y vuelta», detalló. Para calcular las diferencias «lo que se hace es tomar las jubilaciones bajo la ley provincial 611 y calcular de cuánto serían si el régimen fuera el nacional», explicó.

Sostuvo que hoy la caja de la obra social de la que dependen los jubilados y los estatales «se encuentra en equilibrio», situación que «nos otorga una independencia muy fuerte».

De todos modos consideró que el dinero que adeuda Nación «es importante para que nosotros podamos prolongar el equilibrio fiscal».