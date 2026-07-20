La minería se reposiciona en Neuquén con nuevas leyes y la llave para bajar un costo clave en Vaca Muerta

El gobierno de Neuquén presentó este año dos proyectos de ley para actualizar el marco normativo de un sector que, pese a su tradición en algunas zonas de la provincia, conserva un margen de expansión significativo: el de la minería.

Las iniciativas fueron anunciadas por el gobernador Rolando Figueroa en la apertura de sesiones en la Legislatura y desde hace un par de semanas comenzaron a discutirse en la comisión de Hidrocarburos, con el objetivo de buscar su aprobación en el segundo semestre.

Se trata del nuevo código de procedimiento minero, que viene a reemplazar al que está vigente, redactado hace más de 50 años, y del esquema de regalías para gravar la actividad, con una alícuota que variará entre el 2% y 3% del valor boca mina de acuerdo al lugar donde se procese lo extraído.

En la actualidad Neuquén produce, por orden de cantidad, áridos, calizas, piedras lajas, tobas, arcilla, dolomitas, yeso, bentonitas, baritina-celestina, asfaltita, puzolana, pirofilita y cuarzo gemológico.

A futuro, según las últimas estimaciones oficiales, a las que tuvo acceso Diario RÍO NEGRO, podría sumarle la extracción de diatomitas, cobre y potasio, además de utilizar los recursos geotérmicos disponibles en los complejos de Domuyo y Copahue.

Las áreas de mayor potencial se encuentran en las regiones del Pehuén, Vaca Muerta y Alto Neuquén.

Neuquén, las arenas y la mira en Vaca Muerta

Buena parte de las expectativas pasan, no obstante, por las arenas silíceas, uno de los insumos más demandados por la industria no convencional que se asienta sobre Vaca Muerta.

Hoy casi la totalidad de lo que utiliza la formación proviene de Entre Ríos, Chubut y Río Negro.

El principal argumento para promover su explotación en la provincia pasa por la reducción de los costos en la cadena de las operadoras, que en la actualidad afrontan un importante gasto en flete.

Según indican las proyecciones del Ejecutivo, la utilización de las arenas neuquinas podrían significar un ahorro de entre el 20% y el 30% para la industria, lo que en términos monetarios significaría alrededor de 600.000 dólares menos por pozo.

Si bien la extracción sigue siendo incipiente y el uso de arena local para fractura continua en etapa de prueba, ya existe un yacimiento activo, perteneciente a la firma Aluvional, y otros seis se encuentran en la fase de desarrollo exploratorio.

La zona que mayor interés despierta es la misma Vaca Muerta, aunque también podrían sumarse proyectos en la Confluencia. Hasta el momento ya se produjeron más de 100.000 toneladas, con buenas expectativas de rendimiento.

El objetivo de las leyes mineras: cuando podrían aprobarse

Desde el Gobierno defendieron la redacción de un nuevo código minero, ya que brindaría la posibilidad de aplicar un procedimiento completo, escueto y transparente, factores clave para reducir la especulación minera y los riesgos asociados al manejo privado de minerales en lotes fiscales, en especial los de tercera categoría, entre los que se encuentran las arenas.

En cuanto a las regalías, recodaron que el sistema que propone la Provincia incluye dos alícuotas: una del 2% en caso de que los minerales se procesen dentro del mismo territorio neuquino y otra del 3% si los trabajos adicionales se realizan en otros lugares.

Por ahora los expedientes no salieron de la comisión de Hidrocarburos, que antes del receso invernal se entrevistó con los funcionarios responsables del área de Minería y consultaron por artículos puntuales.

Como ya informó este medio, en principio, ambas propuestas encabezarían la agenda legislativa una vez que se retome la actividad. La meta del oficialismo es que puedan sancionarse antes de fin de año para pensar en una posible instrumentación durante 2027.