El Gobierno actualizó las reglas para las inversiones mineras y digitalizó el recupero del IVA

La reforma alcanza los trámites vinculados con proyectos y empresas beneficiarias del régimen de promoción minera. Foto gentileza.

El Gobierno nacional puso en vigencia una actualización integral de los procedimientos vinculados al Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, establecido por la Ley 24.196. La reforma busca reducir cargas administrativas, ordenar los registros y agilizar la gestión de los proyectos que forman parte del régimen de promoción.

La medida fue implementada por la Secretaría de Minería, dependiente del Ministerio de Economía, a través de la modificación del Anexo de la Resolución 30/2018. El nuevo esquema también adapta la normativa a las disposiciones del Decreto 482/2026.

Uno de los principales cambios es la puesta en funcionamiento del Registro de Inversiones Mineras (RIM). Se trata de una plataforma centralizada que permitirá identificar a los beneficiarios mediante su CUIT y asignar un código único a cada proyecto. Según la Secretaría, el sistema facilitará el seguimiento de las inversiones y mejorará la trazabilidad de los trámites y las tareas de fiscalización.

La actualización también establece nuevos procedimientos para la inscripción, permanencia y actualización de las empresas que prestan servicios a proyectos mineros. Para estos beneficiarios, además, se fijan disposiciones vinculadas con la constitución del Domicilio Legal Electrónico.

Otro de los puntos incorporados es la regulación del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) dentro del régimen minero. La nueva normativa establece cómo deberán presentarse y validarse las pólizas, en línea con las exigencias de la legislación ambiental vigente.

Articulación con el RIGI

La reforma contempla además la vinculación entre el Régimen de Inversiones Mineras de la Ley 24.196 y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

El objetivo es facilitar la continuidad registral de aquellos proyectos de gran escala que accedan simultáneamente a ambos regímenes de promoción.

La actualización también contempla un régimen transitorio para los trámites que ya se encontraban en curso al momento de la entrada en vigencia de la nueva normativa. Las declaraciones juradas presentadas previamente continuarán siendo procesadas bajo las reglas que estaban vigentes cuando fueron presentadas.

En paralelo, la Secretaría de Minería y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzaron en la digitalización del mecanismo para recuperar el crédito fiscal del IVA correspondiente a actividades de exploración minera.

A partir de la Resolución General 5879/2026, las solicitudes pasan al Sistema Integral de Recupero (SIR) de ARCA y se abandona el circuito en papel utilizado desde 2004.

La Secretaría de Minería tendrá a su cargo la evaluación técnica de los gastos declarados, con el objetivo de verificar que bienes y servicios —como estudios geológicos, perforaciones, ensayos mineralúrgicos y equipamiento especializado— estén vinculados con proyectos de exploración registrados.

La modificación del procedimiento no altera las condiciones establecidas por la Ley 24.196 para acceder al beneficio. Entre ellas se mantiene el período de 12 meses de acumulación de créditos fiscales.

Más actividad exploratoria

La reforma llega en un contexto de crecimiento de la inversión en exploración minera en Argentina. De acuerdo con los datos difundidos por la Secretaría de Minería, el gasto anual en exploración pasó de ubicarse entre los US$ 100 y US$ 200 millones durante el período 2014-2021 a alcanzar aproximadamente US$ 400 millones anuales en los últimos años.

Actualmente, el organismo registra 74 empresas activas vinculadas con tareas exploratorias en el país.

Desde la Secretaría de Minería señalaron que los cambios apuntan a generar mayor previsibilidad para las empresas, reducir la burocracia y fortalecer los mecanismos de control, en un escenario de reactivación de la actividad minera y de búsqueda de nuevas inversiones en el sector.