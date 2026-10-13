Tierras Raras: avanza en Diputados el proyecto para modificar el Código de Minería de la Nación

Se entiende por "tierras raras" a los minerales y compuestos que contienen elementos del grupo de los lantánidos.

La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados firmó dos dictámenes sobre el proyecto de ley que busca modificar el artículo 3° del Código de Minería de la Nación, con el propósito de incorporar en el mismo a las denominadas «tierras raras».

El dictamen de mayoría reunió 19 firmas sobre un total de 30 presentes, tras unificar las iniciativas de los diputados Silvana Giudici (LLA) y Jorge Rizzotti (Provincias Unidas). En tanto, el bloque Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría, respaldado por 11 firmas.

La titular de la Comisión, la diputada Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), explicó que se alcanzó de esta manera un consenso mayoritario para avanzar con el proyecto, donde «hubo un acuerdo para eliminar la mención al RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones) dentro de las Tierras Raras, siendo simplemente la incorporación de dicho término dentro del código de Minería».

La idea central de los proyectos fue la recategorización de las «tierras raras» para que sean incorporadas como minerales de primera categoría. Foto: gentileza.

La idea central de dichas propuestas fue la recategorización de las «tierras raras» para que sean incorporadas como minerales de primera categoría, permitiendo un marco regulatorio más claro. Según el Código de Minería, un mineral de primera categoría es aquel pertenece de forma exclusiva al Estado: el suelo se considera un bien accesorio y el yacimiento se otorga al descubridor mediante una concesión legal, independientemente de quién sea el dueño de la tierra.

El pasado 5 de agosto se realizó una reunión informativa con especialistas sobre la temática, donde legisladores y especialistas analizaron las distintas iniciativas relacionadas con estos minerales. Según lo señalado, se consideran “críticos” por dos factores: el riesgo al suministro y la importancia económica que tiene esa materia prima en la cadena de valor.

Se entiende por «tierras raras» a los minerales y compuestos que contienen elementos del grupo de los lantánidos, incluyendo, pero no limitándose a: lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio. El escandio y el itrio se incluyen entre las tierras puesto que aparecen con frecuencia mezclados con estas.

Qué dijeron los diputados durante la reunión

Durante la reunión, el diputado Guillermo Snopek, de Unión por la Patria, expresó que poner a las Tierras Raras como mina de primera categoría «significa que se la saca del ámbito particular para ponerla en la faz del orden público, y eso hace que sea de interés nacional».

Desde el mismo bloque, Adriana Serquis señaló que «el objetivo de fondo tiene que ver con el desarrollo nacional, productivo y la posibilidad de que esta recategorización le permita al país poder hacer uso económico, también, de estos valores».

En referencia al texto del proyecto, Serquis recalcó que «nos parece fundamental que en el dictamen podamos incluir la nacionalización, porque es soberanía no solo sobre nuestros territorios, sino también referidos a los materiales que vamos a extraer de la tierra y lo que significa la cadena de valor posterior para su uso y aplicación, y que pueda darnos un mayor valor económico a la hora de pensar que esta ley va a influir en un desarrollo del país».

En representación de La Libertad Avanza, Mercedes Llano, afirmó que «esta modificación no es un mero cambio técnico, sino que constituye una innovación legislativa y de políticas económicas indispensable para el siglo 21«. En ese sentido, subrayó que «las tierras raras y los minerales críticos se han convertido en la base de la seguridad energética de la defensa y de las ventajas competitivas globales».

«Nuestro país cuenta con un enorme potencial geológico y excepcional y que ha sido inexplorado por falta de incentivo y normativa apropiada. El desafío para la Argentina consiste en transformar el potencial geológico en un desarrollo real«, enfatizó Llano.

Geopolítica y geología: «ventana de oportunidad para el país»

En la continuidad de la reunión, los legisladores recibieron al miembro fundador del Grupo de Trabajo de Asuntos Mineros del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Juan Biset, quien expuso sobre «Geopolítica y geología: ventana de oportunidad para el país». «El sector minero argentino hoy tiene un potencial geológico gigantesco, donde mucho de ese potencial aún no es conocido», recalcó.

Los legisladores recibieron a Juan Biset, miembro fundador del Grupo de Trabajo de Asuntos Mineros del CARI. Foto: gentileza.

«La minería ocurre, y sólo ocurre, en el mundo en la intersección de tres conceptos que, si una de las tres patas no se da, no hay minería: la geología, que Argentina la tiene; la aceptación social pública, que crecientemente la tenemos cada vez más; y las reglas, que es la tarea que ustedes, los legisladores, están convocados, como reglas previsibles, claras y que no cambien de un momento a otro», detalló Biset.

Biset concluyó: «Desde un punto de vista legislativo, si yo introduzco legislación que sube los costos estoy apagando áreas mineras. En cambio, si introduzco legislación que baja los costos, estoy generando minería. No son los geólogos, son ustedes los que hacen minería«.