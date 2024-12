Neuquén terminará el 2024 con superávit y paga aguinaldo y bono sin tomar deuda

El gobierno de Neuquén terminará el 2024 con un superávit de unos 500.000 millones de pesos, anticipó este lunes el ministro de Economía, Guillermo Koenig. Ratificó que logró pagar aguinaldo y bono a los estatales sin recurrir a un nuevo endeudamiento y utilizando recursos propios. El funcionario también anticipó que «la vedette» del año que viene será la obra pública.

En el balance de gestión que dio esta mañana, Koenig destacó también la «previsibilidad» que darán para el 2025 las negociaciones cerradas con los sindicatos estatales. «Nos dan la previsibilidad de saber cuánto vamos a gastar y evitar conflictos. Queremos que las clases sean normales y estamos trabajando en el mantenimiento escolar para que todas las escuelas estén en condiciones y no tengamos sorpresas. Queremos que el inicio de clases sea algo normal y no traumático», afirmó.

El ministro confirmó que, «tanto el pago de aguinaldos, como el bono, se hace con recursos propios», con una erogación superior a los 100.000 millones de pesos. «Hemos llegado con superávit económico y financiero que lo permite. En el primer aguinaldo lo hicimos, fue la primera vez en 13 años, y ahora con el segundo pago también», afirmó.

Sobre el presupuesto nacional, Koenig indicó que «la provincia lo único que está recibiendo de Nación es la coparticipación, esos son recursos que gotean y que no dependen de la aprobación del presupuesto». Analizó que no se visualiza que se pueda aprobar «en el corto plazo» porque no se han convocado a sesiones extraordinarias en el Congreso, «pero es un problema del gobierno nacional».

El gobierno ha convocado a la regularización de deuda de las provincias, ya nos hemos adherido, tenemos 60 días para presentar nuestras acreencias y empezar a negociar», detalló.

Si bien aclaró que ven «con expectativa que algunas obras se pueden empezar a reactivar» como el puente de La Rinconada, aclaró que otras las tomará directamente la provincia.

«El criterio va a ser ese: las obras que no pueda financiar Nación las vamos a hacer nosotros o con organismos internacionales. No nos vamos a quedar en el llanto, vamos a ser proactivos porque los neuquinos las obras las necesitan ahora», dijo el funcionario.

Adelantó que el crédito con el BID está en trámite, pero aún «falta que el gobierno nacional lo priorice», y que se está trabajando en otro para infraestructura con el Banco Mundial.