Así fue el día 2 de la AOG Patagonia 2026: Encuentro de CEOs y el mensaje del embajador de Estados Unidos sobre Vaca Muerta

Marín y Lamelas en la AOG 2026. Foto: Ortíz y Maletti

La segunda jornada de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 reunió en Neuquén a referentes de las principales compañías energéticas, empresarios y autoridades. Horacio Marín anticipó una fuerte expansión de YPF, mientras que el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, destacó el potencial de Vaca Muerta.

También hubo anuncios sobre el desarrollo no convencional en el Golfo San Jorge, proyectos de GNL y nuevas tecnologías para reducir costos operativos.

Horacio Marín: «YPF va a crecer más de cuatro veces»

Durante el encuentro de CEOs de la AOG Patagonia 2026, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, trazó las perspectivas de crecimiento de la petrolera y sostuvo que la compañía atraviesa un cambio de escala impulsado por el aumento de la actividad y el desarrollo de infraestructura.

«YPF va a crecer más de 4 veces», afirmó Marín. Además, anticipó que la empresa alcanzará el millón de barriles antes de lo previsto y destacó el desafío operativo que implicará esa expansión.

«Va a haber un laburo infernal. YPF va a otra escala, va a ser otra compañía», expresó.

Peter Lamelas destacó el potencial de Vaca Muerta

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, visitó la exposición durante la segunda jornada y resaltó las oportunidades que ofrece el desarrollo de Vaca Muerta.

En una declaración a Diario RÍO NEGRO, el diplomático sostuvo que la formación neuquina va a generar «mucho beneficio para el pueblo argentino».

Lamelas llegó alrededor de las 16 al espacio DUAM, sede de la exposición organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). Más temprano, había participado de una actividad en el centro de convenciones Domuyo organizada por la Cámara de Comercio Argentina-Texas.

Su visita se produjo después de que afirmara que Estados Unidos apoyará a la Argentina mientras mantenga su «giro a la derecha».

Pan American Energy apuesta al no convencional en el Golfo San Jorge

El CEO de Pan American Energy (PAE), Marcos Bulgheroni, repasó los principales proyectos de la compañía, con foco en el desarrollo de recursos no convencionales en la Cuenca del Golfo San Jorge y el avance de las iniciativas vinculadas al gas natural licuado (GNL).

Uno de los puntos centrales fue el futuro de Cerro Dragón, el yacimiento maduro ubicado en Chubut. Frente a la declinación natural de la producción convencional, la empresa busca extender la vida útil del área mediante nuevas tecnologías y estrategias de explotación.

Bulgheroni aseguró que las pruebas realizadas en la cuenca muestran resultados prometedores y sostuvo que existe potencial para avanzar con una explotación no convencional.

«Se va a desarrollar una producción no convencional, no tengo dudas», afirmó. Según explicó, los pozos exploratorios perforados permitieron comprobar que la formación es técnicamente compatible con ese tipo de desarrollo.

Chevron y TotalEnergies ratificaron su interés en Argentina

Ana Simonato, CEO de Chevron Argentina, y Sergio Mengoni, CEO de TotalEnergies Argentina, participaron de uno de los primeros encuentros con ejecutivos de la exposición.

La charla, moderada por Ernesto López Anadón, presidente del IAPG, abordó las perspectivas de ambas compañías sobre Vaca Muerta, el desarrollo de nuevos recursos, las necesidades de infraestructura y las oportunidades de inversión en el país.

Las exposiciones permitieron repasar la estrategia de las dos empresas en el sector energético argentino y los desafíos para ampliar la producción.

Galileo Technologies busca llevar GNL a los yacimientos

La posibilidad de reemplazar el diésel por gas natural en las operaciones de Vaca Muerta y en el transporte pesado forma parte de los proyectos que impulsa Galileo Technologies.

Durante una visita al stand de Diario RÍO NEGRO, Emiliano Weber, director comercial de la compañía, explicó que trabajan en soluciones para comprimir y licuar gas natural a pequeña escala. Esta tecnología permite trasladar combustible a lugares que no cuentan con conexión directa a los gasoductos.

Emiliano Weber, director comercial de Galileo Technologies, visitó el stand de Diario Río Negro durante la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026. Foto Emiliano Ortíz.

La empresa proyecta avanzar con infraestructura de abastecimiento para llevar GNL a los yacimientos neuquinos y ampliar su utilización en distintas actividades productivas.

«Nosotros creemos que el gas natural puede ser para camiones, ya sea por GNL o GNC. Yo creo que va a venir una fuerte corriente de camiones para GNL», anticipó Weber.

NAO crece al ritmo de Vaca Muerta y proyecta su expansión al Pacífico

Rodrigo Arias, gerente de Nuevos Negocios de NAO, destacó el crecimiento de la actividad energética y el impacto que genera sobre las empresas que integran la cadena de valor.

«Cuando dicen Vaca Muerta derrama, ¿qué mejor ejemplo que esto?», afirmó al referirse a la convocatoria de la AOG Patagonia 2026.

La compañía, con 26 años de trayectoria, atravesó la declinación de la producción convencional y el avance de los recursos no convencionales. Ese proceso la llevó a invertir en tecnología para procesar un petróleo con características diferentes al que manejaba tradicionalmente.

«Somos una refinería, pero nos gusta vernos como una empresa de servicios con combustible propio», explicó Arias.

La Flecha de Plata de Fangio se exhibe por primera vez fuera de Buenos Aires

Una réplica de la Flecha de Plata de 1954, el histórico vehículo asociado a Juan Manuel Fangio, se convirtió en uno de los atractivos de la exposición energética en Neuquén.

El auto fue llevado por Gustavo Rossi, CEO de Duralitte, quien explicó que se trata de una réplica homologada por Mercedes-Benz.

«Nunca había salido de Buenos Aires, así que la hemos traído para mostrar al público», señaló durante una entrevista con Diario RÍO NEGRO.

La exhibición suma un componente histórico y deportivo a una feria centrada en los negocios, la tecnología y el desarrollo de la industria energética.

Tecnodiesel presentó sus soluciones para el sector hidrocarburífero

Tecnodiesel también participa de la séptima edición de Argentina Oil & Gas Patagonia, donde reafirma su posicionamiento como proveedora de equipos de generación de energía y soluciones logísticas.

La empresa, surgida de una iniciativa familiar vinculada a inmigrantes italianos que se instalaron en el país alrededor de la década de 1960, atravesó distintas etapas de transformación económica e industrial.

Actualmente, ofrece servicios orientados al transporte de productos y personas, además de soluciones para acompañar las necesidades operativas de la industria petrolera.

Día 3 en la AOG Patagonia 2026: grilla del miércoles 21 de octubre

13:00 a 14:00hs Ciclo de Conferencias en la AOG Patagonia

Comisión de Planeamiento y Anal. Económico IAPG: «Energía en Argentina y el Mundo: Contexto, Proyecciones, Proyectos y Desafíos y Oportunidades para Operadoras y la Cadena de Valor».

Orador: Daniel Dreizzen – Salón Tromen

14:00 a 17:30hs Otras Actividades

14.00 a 16.00 | Panel de Financiamiento: “Financiamiento para el crecimiento de Vaca Muerta: necesidades, desafíos e instrumentos para la cadena de valor y las operadoras” .

Oradores: Javier Fiorotto, Gerente Comercial – Capital Corporation, Banco Comafi. Leandro Ruffinelli, Gerente Comercial Banca Empresas – BNArgentina. German Gil, Team Leader Oil & Gas – Banco Supervielle

Moderan: Daniel Dreizzen y Pablo Fernández Blanco.

16.00 | “Infraestructura para llegar al mundo, los proyectos VMOS y GNL”

Orador: Gustavo Gallino, VP de Infraestructura YPF. Modera: Victoria Terzaghi .

17.30 a 19.30 | Encuentro con los CEOs II – Salón Tromen

Orden de los encuentros:

17.30: Calfrac (Adrián Martínez) – SLB (Patricio Withney) – Tenaris (Andrea Previtali) – Halliburton (Héctor Gutiérrez)

18.05: Tecpetrol (Ricardo Markous) – Pluspetrol (Julián Escuder)

18.30: TGN (Horacio Pizarro) – TGS (Oscar Sardi) – Oldelval (Ricardo Hösel)