«No voy a renunciar»: Luis Caputo ratificó que seguirá al frente de Economía luego del respaldo del presidente

El ministro de Economía, Luis Caputo desmintió que vaya a renunciar en referencia a especulaciones sobre su futuro político.

El presidente Javier MIlei ratificó ayer la continuidad del funcionario y dijo que incluso su relación es «simbiótica«.

Luis Caputo desmintió que vaya a renunciar

«Quedate tranquilo que no voy a renunciar», respondió el funcionario a un tuit que le recriminaba tener «los peores números internacionales de la historia».

«Aun tipos como vos van a poder vivir en un país mejor», marcó.

Javier Milei ratificó la continuidad de Luis Caputo

Javier Milei ratificó ayer la continuidad del ministro de Economía. «Es una pelotudez del tamaño de una casa. Yo tengo una relación simbiótica con Caputo”, afirmó el presidente.

En esa línea, consideró “un disparate total” la salida de Caputo y el reemplazo por el economista Alberto Ades, con quien se reunió la semana pasada. “Nos entendemos de memoria., literalmente. Siempre tenemos la visión alineada”, dijo.

Aseguró que las versiones que hablaban de la salida de Caputo viene de personas que quieren “hacerle daño a la Patria”.