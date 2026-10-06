Luis Caputo envió una advertencia previo a las Elecciones: «Les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado»

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a mostrar un tono firme al referirse a la volatilidad financiera y a las especulaciones que surgen en el mercado ante los horizontes electorales del siguiente año.

En una entrevista brindada al canal de streaming Carajo, el funcionario dejó en claro que el Palacio de Hacienda cuenta con la capacidad de respuesta necesaria para enfrentar cualquier debate sobre el mercado cambiario o las reservas.

Durante su intervención, Caputo enfatizó el respaldo político de la gestión y confió en las perspectivas del proyecto oficialista, aunque subrayó que la planificación económica contempla distintos escenarios de contingencia para preservar la estabilidad.

El titular de la cartera económica remarcó que se trabaja activamente en la acumulación de reservas internacionales y en la negociación de herramientas financieras como esquemas de swap, con el objetivo de dotar de blindaje a las cuentas públicas.

“Yo contemplo la posibilidad de estar errado y actúo como si fuera a estarlo”, sostuvo el ministro, al argumentar por qué se prioriza el ordenamiento financiero aun cuando las previsiones oficiales mantengan un sesgo optimista.

Caputo defendió el plan económico y respaldó a Flávio Bolsonaro

El funcionario reafirmó que la columna vertebral del plan sigue siendo el equilibrio fiscal estricto, la disciplina monetaria y la atracción de divisas a través de inversiones productivas que consolidarán la liquidez.

En ese mismo sentido, Caputo lanzó una advertencia directa hacia los sectores que apuestan contra la moneda local ante la eventualidad de un riesgo electoral: “Si no pasa lo que yo creo que va a pasar, les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”.

Por último, el ministro celebró el desempeño del senador Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, destacando que, más allá del resultado en el balotaje, la Argentina mantendrá una relación institucional sólida y estratégica con el país vecino.