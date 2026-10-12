Milei respaldó a Caputo y garantizó US$ 125.000 millones para enfrentar una corrida previo a las elecciones 2027

El presidente Javier Milei calificó de “una pelotudez” la salida del ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que las versiones buscan desestabilizar al Gobierno en medio de una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y le avisó a los mercados que cuenta con los fondos para el pago de la deuda y para afrontar una corrida cambiaria en medio del proceso electoral.

El jefe de Estado admitió que existen sectores de la economía que están funcionando mejor que otros, pero negó que el país se enfrente a un problema recesivo.

En ese marco, apuntó contra las provincias gobernadas por mandatarios peronistas que no adhirieron al RIGI, como Buenos Aires, La Rioja y Formosa.

Milei insistió en que “los dólares nos salen por las orejas” a partir de los muy buenos resultados comerciales y detalló que tiene cerrados acuerdos financieros con organismos multilaterales y otros países para enfrentar cualquier cimbronazo durante el período preelectoral.

El Presidente dio declaraciones esta mañana a Radio Mitre, con las que también buscó despejar dudas de inversores sobre la situación financiera del país.

Qué dijo Milei sobre Caputo

Milei calificó de una “pelotudez grande como una casa” las versiones que sugerían una salida de Caputo del Gobierno.

“Yo tengo una relación simbiótica con ‘Toto’ Caputo, literalmente simbiótica. Nos entendemos de memoria, siempre tenemos una visión alineada”, enfatizó el Presidente.

Los trascendidos indicaban que Caputo podía dejar el Ministerio de Economía a partir de los malos indicadores económicos que se habían conocido en la última semana. Incluso se mencionó como reemplazo al economista, Alberto Ades, quien la semana pasada se reunió con el Presidente en la Quinta de Olivos y fue invitado al día siguiente a la reunión de Gabinete.

Milei dejó una frase que confirma lo publicado por La Voz acerca de los cuestionamientos solapados de miembros del Gobierno: “En el equipo hay división de trabajo, pero la decisión de Gobierno es mía. Nadie cuestiona a Caputo porque es mi política”.

El Presidente atribuyó las conjeturas sobre un cambio ministerial a intereses que buscan desestabilizar al gobierno: “Hay que estar loco para decir que Caputo sale del gobierno cuando ven mi relación con él”.

“Caputo está teniendo una reunión con (Kristalina) Georgieva (Directora del FMI) y le inventan esto que es ir contra los intereses del país. Porque lo que tratan de hacer es limar al Ministro de Economía cuando se tiene que sentar a negociar. Eso es una canallada, es traición a la patria”, remarcó el jefe de Estado.

Caputo viajará mañana a Bangkok, Tailandia, para participar de la Reunión Anual del FMI, donde intentará cerrar la tercera revisión del acuerdo vigente que gatilla un desembolso de U$S 900 millones.

El staff report sigue demorando la publicación del documento que debe tratar el Directorio del organismo para dar por cerrada la auditoría.

Milei aseguró contar con fondos para evitar una corrida previo a las elecciones 2027

El Presidente aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje al mercado financiero que aún duda de la capacidad del Gobierno para hacer frente a los vencimientos de deuda y a una eventual corrida cambiaria durante el período preelectoral.

Milei aseguró que cuenta con U$S 125.000 millones para enfrentar ese momento y dijo tener cerrado un paquete financiero para cumplir con los compromisos.

Respecto al pago de la deuda, precisó que sobre el total de vencimientos del año próximo unos U$S 25.000 millones están en manos de tenedores locales (que identifica como “intrasector público”, donde se encuentran PAMI, ANSEs, o el FGS) que obviamente ingresan en un rollover (refinanciación automática). Y acerca de los títulos en manos de acreedores privados afirmó que hay un acuerdo cerrado con “organismos multilaterales y otros países”.

Sobre los dólares disponibles para atender la dolarización preelectoral detalló que cuenta con U$S 20.000 millones comprados por el Banco Central y los U$S 40.000 millones que forman parte de los swaps con China y Estados Unidos. A ello le agregó unos U$S 15.000 millones para intervenir en los mercados de dólar futuro.

“La base monetaria es U$S 30.000 millones y esto quiere decir que con dólar futuro yo puedo sacar la mitad de la base monetaria. O sea, no le dejo un peso a nadie en la casa. Entonces, así tengo ya U$S 75.000 millones”, calculó.

Al ampliar su proyección, el Presidente añadió U$S 30.000 millones que ofrecerá el superávit comercial y el dinero que ingresará por los proyectos ya aprobados a través del RIGI. De esta forma, insistió, se alcanza a U$S 125.000 millones. “No estoy esperando una corrida, pero me estoy preparando”, remató.

Crecimiento desigual

Acerca del crecimiento de la economía, el Presidente desechó las teorías de que el país está estancado.

“Hay personas a las que les va bien y otras a las que no les va tan bien y mucho depende de la zona en la que están”, señaló el jefe de Estado.

Milei afirmó que “aquellas provincias que adhirieron al RIGI están teniendo un desempeño enorme y cuanto toma las provincias que no adhirieron al RIGI como Buenos Aires, La Rioja o Formosa, les va mal”.

Viaje a Estados Unidos

Milei partirá en la noche del martes para su 19ª visita a los Estados Unidos desde que asumió la presidencia.

En esta oportunidad, Milei desarrollará una agenda orientada a la búsqueda de inversiones y a actividades académicas. No está prevista una audiencia con el presidente, Donald Trump, ni con ningún funcionario del gobierno estadounidense.

Milei llegará a Washington en la mañana del miércoles y por la tarde se reunirá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman y con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources. Por la noche participará en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde recibirá un “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana”.

El jueves dará un discurso en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, bajo el título: “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. Más tarde se le entregará el premio “Global Champion of Free Enterprise”, en reconocimiento a su defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica.

Por la tarde se hará presente en el evento un evento de IHRA (por sus siglas en inglés, International Holocaust Remembrance Alliance, o Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto).