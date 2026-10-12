Javier Milei y su enojo por los rumores sobre la salida de Luis Caputo de Economía: el oficialismo denuncia un complot de operadores

El Gobierno salió con los tapones de punta a blindar a su principal alfil financiero. En medio de una ola de versiones que ubicaban al economista Alberto Ades como posible reemplazo en el Palacio de Hacienda, el presidente Javier Milei cortó de cuajo las especulaciones sobre la salida de Luis Caputo del ministerio de Economía y denunció una campaña de desestabilización en el peor momento posible.

El enojo del jefe de Estado estalló durante una entrevista en radio Mitre, donde expuso la gravedad de hacer circular estos rumores mientras el ministro de Economía se encuentra en el exterior.

«Otra vez, Caputo está teniendo una reunión con Georgieva y le inventan esto. Es ir contra los intereses del país», disparó el Presidente, en referencia a las gestiones clave con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con su estilo frontal, Milei elevó el tono de la acusación: «Lo que tratan de hacer es limar al ministro de Economía cuando se tiene que sentar a negociar con el director gerente del FMI, es una canallada, es traición a la patria».

«Relación simbiótica» y el rechazo a Alberto Ades: el enojo de Javier Milei por los rumores de internas en Casa Rosada

El Presidente no dejó margen para interpretaciones sobre el rumbo de su gestión. Al ser consultado específicamente sobre la posible llegada de Ades al Gabinete, calificó la versión de «disparate» y fue tajante: «¿Puedo responder en latín? Es una pelotudez del tamaño de una casa».

Para despejar cualquier duda sobre la firmeza del modelo, el líder libertario ató su propio capital político al destino de su ministro. «La decisión general del Gobierno es mía. Nadie cuestiona a Caputo porque es mi política», sentenció, para luego rematar: «Tengo una relación simbiótica con Toto Caputo, es literalmente simbiótica».

El respaldo de Martín Menem y la defensa de los números para Luis Caputo

La contraofensiva oficialista se desplegó en bloque. Casi en simultáneo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reforzó el blindaje mediático desde la pantalla de LN+.

El riojano aseguró que el ministro está llevando adelante una «gestión brillante» y apuntó contra el establishment político: «Cada vez que está haciendo algo importante por la Argentina, sale un ejército de operadores a poner en duda su continuidad». Según Menem, se trata de un modus operandi repetido que no busca limar a Caputo, sino debilitar estructuralmente al Gobierno de La Libertad Avanza.

En ese contexto de fricción, Menem aprovechó para defender la macroeconomía con cifras propias frente a las críticas opositoras:

Creación de empleo: aseguró que durante la actual gestión libertaria se crearon más de 500.000 puestos de trabajo .



aseguró que durante la actual gestión libertaria se crearon más de . Cierre de empresas: minimizó el impacto estadístico sobre las 32.000 firmas que cerraron sus puertas, argumentando que más de 22.000 de ellas tenían apenas uno o dos empleados.

El mensaje a los gobernadores para 2027

La defensa del modelo económico no se limitó a la coyuntura de esta semana. Menem proyectó la estrategia hacia el horizonte electoral y lanzó una advertencia directa a los mandatarios provinciales.

De cara a los armados del 2027, el titular de la Cámara Baja dejó en claro que La Libertad Avanza solo buscará acuerdos electorales con aquellos gobernadores que se acoplen a la política de reducción de impuestos y desregulación económica. Las coincidencias programáticas, avisó, serán el único filtro para sentarse a negociar las listas.