En un acto a sala llena, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el intendente de Bariloche y el presidente de la empresa a cargo de la provisión de gas, firmaron un convenio para ampliar la capacidad del sistema de distribución de gas natural en la zona este de la ciudad. La obra abastecerá también al nuevo edificio del Hospital Ramón Carrillo.

«Estamos en un cierre de ciclo. El lunes vamos a inaugurar el gasoducto cordillerano que nos permite estar haciendo esto hoy», anunció Weretilneck. La obra, a cargo de Camuzzi, tendrá una inversión de 3.300 millones de pesos e involucra 3.360 metros de cañería, que aportará la provincia de Río Negro.

«Se trata de un ducto de 6 pulgadas que además de reforzar la red de la ciudad va a permitir el abastecimiento del Hospital, que va a estar abastecido por dos lados lo que permite darle seguridad a un lugar tan importante no sólo para Bariloche sino para toda la región», señaló el presidente de Camuzzi, Jaime Barba.

En el mismo acto, anunciaron la licitación -que será en noviembre- de una nueva obra que llevará la red de gas a los barrios Amec, 111 viviendas y 2 de abril. «Los primeros días de enero vamos a estar empezando y estimo que para el invierno ya van a tener el gas en su casa», señaló Weretilneck, y afirmó que, de acá a fin de año, otras 450 familias se conectarán a la red de gas natural. «Es un compromiso que estamos cumpliendo con los vecinos», agregó el gobernador.

Nuevas obras de gas en Bariloche habilitarán 6500 nuevas conexiones. Foto: Alfredo Leiva.

La obra de ampliación hacia estos tres barrios barilochenses involucra 2.620 metros de cañería para los que la Provincia prevé un presupuesto de 234 millones de pesos. Una vez finalizada, habilitará el gas natural para 146 familias que viven en esa zona.

«En mi casa también se cortaba leña para calefaccionar. El gas no es sólo una boca, es todo lo que trae detrás», señaló Walter Cortés durante la firma del convenio y la recepción de pliegos para la licitación.

«Ya no hay restricciones de abastecimiento -de gas- para Bariloche», afirmó Barba, quien hizo hincapié en la importancia de las tres plantas compresoras del gasoducto cordillerano y al Plan Castello de la provincia de Río Negro -con el cual se hizo el gasoducto de la Región Sur- para llegar a este nuevo convenio. «Sin estos antecedentes hubiera sido imposible», señaló.

Obras de gas en Bariloche 3.360 metros de cañería para ampliar la red

El presidente de Camuzzi explicó que, en lo que va de este año, ya se conectaron 1.264 nuevos suministros en Bariloche y hay 200 nuevas bocas autorizadas para viviendas que están haciendo las obras para poder conectarse. «Son vecinos que tenían la red en sus barrios pero no podían conectarse por falta de suministro», remarcó Weretilneck y agregó que «esta obra beneficia también a Dina Huapi, Comallo y El Bolsón».

Con la ampliación, estiman que unas 1600 familias podrán acceder a la red de gas natural en la ciudad. «En la provincia tenemos 10 ciudades más donde trabajar en la ampliación de la red de gas y el servicio de distribución, a pedido del gobernador», señaló Barba y destacó que «es un servicio esencial en estas latitudes».

Luego de la firma de convenios, los funcionarios entregaron escrituras de viviendas del IPPV y otras gestionadas a través de la Ley Pierri a familias de Bariloche. Además del gobernador y el intendente, participó del acto la directora del Hospital Ramón Carrillo, Myrna Lamberto, y la secretaria de gobierno de Río Negro, Natalia Almonacid, entre otras autoridades presentes.