Polémica en Bariloche por un candidato que reivindicó la dictadura

Los posteos en la red social Facebook de un candidato de la lista oficialista para convencionales constituyentes de Bariloche con expresiones de reivindicación a la dictadura militar y el expresidente de facto Jorge Rafael Videla movió la campaña política a diez días de las elecciones, aunque desde el Gobierno señalan que hubo un “hackeo” de la cuenta.

El candidato en sexto orden en la lista de convencionales de Estamos Haciendo Bariloche, Adrián Marcelo Grau, exhibió en la cuenta de Facebook personal expresiones de reivindicación a la dictadura, según la denuncia pública y las capturas de pantalla que circularon. Esta mañana el perfil de la red social ya no estaba público.

La situación fue revelada este miércoles en el programa “Nada personal” que se emite por Voz Radio y replicada por dirigentes de algunas listas opositoras, entre ellos quien encabeza la lista del Movimiento Vecinal por Bariloche, Osvaldo Nemirovsci, el postulante de Fuerza Patria, Tomás Guevara, y el titular de la lista del Frente de Izquierda por el Socialismo, Rodolfo Sánchez, que expresaron su repudio.

El intendente Walter Cortés, consultado por Diario RÍO NEGRO, se mostró molesto con la situación y dijo no querer “darle trascendencia” al considerarlo propio de la campaña electoral. Señaló que el candidato Grau “dijo que le hackearon la cuenta” y descalificó a uno de los candidatos opositores que hizo un repudio público.

“Me tiene sin cuidado, yo sigo con las obras”, reprochó el jefe comunal.

Los dirigentes opositores que expresaron su repudio pusieron el foco en lo inadmisible de la reivindicación a la dictadura en un contexto democrático y la constitución de un delito por la aplogía del crimen.

Según pudo conocer este diario, el candidato Grau proviene de las filas de los libertarios y se vinculó anteriormente a los partidarios del presidente Javier Milei en la ciudad, incluso participó de la visita que el actual mandatario realizó a Bariloche antes de su presidencia y cuando aún no se había confirmado su candidatura. En ese momento Milei acompañó a Ariel Rivero de Primero Río Negro como candidato a gobernador.