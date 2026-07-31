Bariloche ampliará la red de gas para beneficiar a casi mil vecinos de seis barrios

El gobernador Alberto Weretilneck, el intendente de Bariloche Walter Cortés y el presidente de Camuzzi Jaime Barba firmaron un convenio marco para la ampliación de las redes de distribución de gas en la ciudad cordillerana. El acuerdo involucra a los barrios 2 de Abril, El Maitén, Mirador del Challhuaco, Quimey Ruca III y 111 Viviendas y beneficia a 980 personas que podrán acceder al servicio de gas natural.

«Cuando uno vive en un barrio y faltan los servicios esenciales, no se vive una vida cómoda, se sufre y se reniega: ¿por qué me tocó vivir acá?, ¿por qué mis hijos sufren lo que otros no pasan?, ¿por qué no estoy incluido? Esa diferencia nos aleja, nos divide, nos indigna«, comenzó diciendo Cortés ante una sala de prensa del Municipio de Bariloche colmada de gente.

Insistió en que no se trata de «una obra más sino que es una obra sentida y de unidad». «Pero también -agregó el intendente- es una obra económica porque quien tiene gas, paga menos de leña. De las 50 personas que recibo a diario, la mayoría pide leña«.

Cortés le agradeció especialmente a Weretilneck y la sala estalló en aplausos: «Mi madre me enseñó que hay que dar las gracias. Y Alberto siempre está. ¿Qué hacían otros gobernadores? Venían de noche; él viene siempre».

Al tomar la palabra, Weretilneck remarcó que desde enero al día de hoy, Bariloche habilitó 2.072 conexiones de gas, otras 270 están pendientes a la espera de que pase la nevada y hay 1500 nuevas solicitudes.

El mandatario destacó la ayuda de los gobernadores de Neuquén y Chubut, Rolando Figueroa e Ignacio Torres, con quienes realizó una videollamada que fue transmitida en una pantalla gigante ante los presentes. «Ellos dos fueron partícipes en este proceso de construcción de redes de gas para seis barrios de la ciudad. Si no hubiera sido por el compromiso con el financiamiento de los bancos de la provincia de Neuquén y Chubut hubiera sido imposible que Bariloche resuelva sus problemas de gas cuando teníamos las obras del gasoducto paralizadas«, agradeció Weretilneck. Recordó que «las tres provincias asumimos una obra que el Estado nacional abandonó».

Figueroa le reconoció a Weretilneck «su figura de estadista»: «Siempre manifestaste la necesidad de llevar el gas a distintos lugares. Y esta idea de generar un hub exportador desde Norpatagonia que une aun más a dos provincias hermanas: la producción de Neuquén que se va a exportar por los puertos de Río Negro. Pensando en llevar gas al mundo pero también a los rionegrinos y neuquinos en cada rincón«. Por su parte, Torres cuestionó que «tres provincias que han generado tanto riqueza registren localidades aisladas energéticamente y familias que no tienen acceso a gas. Es un acto de injusticia enorme. Por eso, estas obras dignifican».

Torres valoró la «reunión de las tres provincias en un momento complejo para financiar una obra más que importante. Ademas de las plantas compresoras que se oxidaban en Rosario, se pudo conectar el Gasoducto San Martín con el Cordilelrano y le pudimos dar factibilidad a más de 12.000 familias». En relación a Chubut, señaló que tiempo atrás, le otorgaron la facibilidad de gas a 200 familias en Esquel y lograron inaugurar el hospital de lago Puelo.

En la misma línea, Barba recordó que «cuando el gobierno nacional informó que no iba a continuar con las obras, estos tres gobernadores, lejos de buscar excusas, se pusieron el tema al hombro«.

La obra, recordó, demandó 40 millones de dólares y una parte fue financiada por Camuzzi; mientras que el resto por los bancos. «Este proceso se llevó casi en silencio y hoy se ven los resultados con nuevos clientes conectados en Bariloche, al igual que en Neuquén y Chubut con cientos de usuarios que mejoraron su calidad de vida», dijo.

Previamente a la firma del convenio, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, valoró la decisión del gobernador de «afectar recursos de la regalías petrolíferas para las obras de gas«. También enfatizó el fuerte impacto social del programa ya que los costos de calefaccionarse con leña «son superiores», además de la seguridad y la posibilidad de evitar incendios al evitar la calefacción eléctrica y «la importancia de generar trabajo para gasistas de la localidad».