Obras a la deriva: Nación tampoco saca el freno para cumplir acuerdos recientes con Río Negro y Neuquén

Comunicado oficial del 4 de julio: “El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, mantuvo un encuentro esta mañana con el gobernador de Río Negro, Alberto Wereltilneck, en el que tuvo lugar la firma de un acuerdo marco para el traspaso y la cooperación en materia de obras públicas, vivienda y de infraestructura educativa”.

Comunicado oficial del 11 de septiembre: “Vialidad Nacional, con la presencia del administrador general, Marcelo Campoy, junto al intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, y el jefe del 20° Distrito Río Negro, Enzo Fullone, firmaron el pasado jueves 5 de septiembre un acta acuerdo que favorecerá las condiciones para llevar adelante acciones y medidas que den curso al proyecto original en la sección V de la Ruta Nacional 22, entre Fernández Oro y Cipolletti”.

“La política se pone de acuerdo fácil. Está claro. El problema es que a todos esos anuncios les falta una parte importante: nadie dice que las empresas no están cobrando. Y no están cobrando nada. Ni lo pendiente del gobierno anterior, ni lo anunciado por el gobierno actual”, se queja un alto directivo de una constructora, contactado por Río Negro esta semana para conocer cuánto hay de realidad y cuánto de promesas en el escenario regional de la obra pública.

La mirada transmitida por ese empresario pone el inicio de los trabajos bastante más lejos del punto fijado por funcionarios nacionales, provinciales y locales, principalmente en el esquema relacionado con rutas.

“Ya pasamos la mitad de septiembre y estamos perdiendo días. Pero casi nadie quiere arrancar, porque no hay garantías de pago. Sobre lo anterior a diciembre te dicen que ellos no se van a hacer cargo. Y sobre lo comprometido este año, te palmean la espalda y te piden que arranques, pero sin poner un peso. Magos no somos. No se puede iniciar una obra sin plata y mucho menos en este escenario, después de meses con todo el sistema de obra pública paralizado”, amplió el referente del sector privado.

La descripción es coincidente con los datos aportados desde el Gobierno de Río Negro.

En aquella reunión de julio entre Francos y Weretilneck, el acuerdo incluyó 38 proyectos. Sobre ese total, de 31 se haría cargo el gobierno nacional, de cuatro la provincia y las tres restantes son planes de viviendas que continuaría en un trabajo mancomunado con Nación. Sin embargo, pasados dos meses desde ese encuentro en Casa Rosada, no hubo acciones concretas que hicieran rodar otra vez la maquinaria en tierras rionegrinas.

Y eso es así porque, según pudo conocer este diario a partir de consultas a funcionarios provinciales, el camino para esa eventual reactivación recién empezó a recorrer pasos administrativos, con pedidos desde Nación de carpetas técnicas y de otros datos.

“La verdad es que no se puede ser muy optimista sobre los plazos. Ojalá me equivoque, pero los movimientos son muy lentos”, admitió la fuente rionegrina.

Dentro de esa burocracia, la administración provincial trabaja por estas horas en el armado de cómputos y presupuestos para avanzar en los convenios específicos que permitan culminar licitaciones relacionadas con Educación.

Al mismo tiempo, Nación requirió documentación sobre 31 viviendas a culminar en Río Colorado, Fernández Oro y Lamarque, dando muestras de que la etapa de ejecución todavía está lejos.

“Y el resto, nada”, sintetizó el funcionario que dialogó con Río Negro.

Dólares que no llegan

En tanto, existe otro dato inquietante dentro del mundo de la construcción, relacionado con los proyectos que tienen financiamiento de organismos internacionales.

“Esos dólares deberían pasar directo desde el ente financiador a Nación y de ahí a las provincias. Pero eso no está ocurriendo. Es llamativa la demora”, deslizó otro empresario consultado, pidiendo reserva de su nombre.

Ese “stop” de los fondos en Buenos Aires afecta principalmente a Neuquén, dentro de las provincias patagónicas. En esta provincia se están ejecutando obras en diferentes rutas, con recursos del BIRF, que no se retomaron después de la veda de invierno.

En Río Negro, las últimas obras con financiamiento externo que tuvieron movimientos fueron las relacionadas con planes directores de agua y de cloacas, en Catriel y en Roca, respectivamente.

Una fuente del sector privado comentó que este año hubo avances, pero desde hace varias semanas se frenaron las ejecuciones y la información que recibieron habló de un agotamiento del presupuesto del Enhosa.

Una decisión administrativa del jefe de Gabinete, ampliando el presupuesto del ente que administra obras hídricas y de saneamiento, es la señal que se espera para que esos trabajos se reanuden.

Con respecto a los proyectos financiados con recursos externos, en Río Negro se espera con expectativa el avance hacia la fase final de la licitación para repavimentar las rutas provinciales 6 y 8, que comunican el Alto Valle con la Región Sur.

Esos caminos –claves para la industria ligada a Vaca Muerta, porque por ahí salen los camiones con arena para el fracking- dependen de un préstamo del BID para ser renovados. La apertura de sobres se hizo en febrero y casi en octubre, todavía no se anunció quién realizará las obras.

Si bien los funcionarios públicos consultados dijeron que el escenario para esa obra es auspicioso, entre los empresarios contactados hay temor, por la posibilidad de poner en marcha a los obreros y toparse pronto con trabas para el financiamiento, una experiencia traumática que ya se vivió en la provincia con las rutas nacionales 22 y 23.