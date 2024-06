Patricia Bullrich anuncia un proyecto para bajar la imputabilidad a 13 años

Este viernes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, presentarán el Proyecto de Ley Penal Juvenil. Se propondrá bajar la edad de imputabilidad a 13 años, confirmó el vocero Manuel Adorni.

Los detalles se expondrán este viernes, en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación.

A inicios de este mes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante una visita en Mendoza, adelantó que enviaría un proyecto de reforma del Código Penal Juvenil «para que se termine de utilizar a los menores, o que los menores puedan cometer delitos sin ningún tipo de sanción».

El mes pasado, Bullrich dijo en una nota con Radio Mitre, que todavía se estaba debatiendo la edad. “Todavía se está discutiendo la edad: si es 14, 13 como en Uruguay o 12 como Brasil. Estamos discutiendo cuál es la edad. Nos parece que hay dos cosas: en los delitos gravísimos tiene que haber imputabilidad; porque si es un asesinato, tiene que haber imputabilidad a la edad en que ese delito se cometa, si realmente hay conciencia del menor. En caso de delitos menores eso ayuda a que los jóvenes no sigan en su carrera. 13 tiene Uruguay y 12, Brasil; estamos estudiando cómo ha impactado eso sobre la población”, comentó en ese entonces la ministra.

Finalmente, el Gobierno nacional se inclinó por los 13 años. «Si los menores pueden tomar decisiones como adultos, es razonable que también paguen las consecuencias de la gravedad de sus hechos», dijo hoy Adorni al referirse al proyecto que la definió como un «cambio de paradigma en materia de seguridad».

Señaló que con la modificación que se propone en el proyecto de ley «tendrán Justicia casos como el de Bruno Bussanich», el playero asesinado en Rosario por un joven de 15 años. Adorni sostuvo que ese caso se trató de «un sicario de 15 años» que «claramente entendía la atrocidad de lo que estaba haciendo».

La intención del Gobierno es modificar la vigente Ley 22.278, del 25 de agosto de 1980, en plena dictadura militar, modificada en mayo de 1983. La norma de Régimen Penal de Minoridad, en su artículo uno establece que “no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido 18 años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación”.

Baja de imputabilidad: un proyecto anterior

En mayo, legisladores del oficialismo presentaron el proyecto de “Régimen Penal Juvenil”, que proponía modificaciones al código penal y la derogación de la Ley 22.278. La iniciativa llevaba la firma de los diputados Álvaro Martínez, Julio Moreno Ovalle, María Fernanda Araujo, Facundo Correa Llano, Alida Ferreyra, Gerardo Huesen y José Peluc.

En el proyecto, estipulaban un máximo de hasta 15 años de internaciones para mayores de 16, y para niños y adolescentes de entre 12 y 15 años, que la medida se prolongue hasta 10 años.



Fuente: Infabae y A24