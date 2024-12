Patricia Bullrich confirmó el regreso del Servicio Cívico: será para jóvenes que no trabajan ni estudian

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó el regreso del Servicio Cívico, el programa que había impulsado el expresidente Mauricio Macri durante su gestión. Aclararon que no se trata de un servicio militar, sino que será un servicio de «capacitación» que apunta a jóvenes que no trabajan ni estudian.

Bullrich ya había manifestado su voluntad de que regrese este programa que se había impulsado durante el gobierno de Macri. La ministra explicó a Infobae que el programa será una instrucción de valores cívicos y la inscripción será de forma voluntaria: «Es una capacitación que puede servir para el empleo público, privado e incluso para quienes quieran pertenecer a una fuerzas de seguridad».

La ministra de Seguridad durante la oficialización del programa estuvo acompañada de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Ambas se mostraron conforme con retomar la iniciativa. «Vamos a sacar a los jóvenes de las calles y alejarlos del delito y la droga», comentó Bullrich.

Sobre el programa explicó que el mismo será para los jóvenes desocupados de 18 a 24 años, «lo vamos a convocar para brindarles formación en disciplina, respeto y valores». A su vez la ministra detalló que será un trabajo en conjunto con Gendarmería Nacional y con el Ministerio de Capital Humano para brindar capacitación educativa y laboral. Será «una alternativa concreta para que puedan retomar sus estudios, acceder a un trabajo y construir un futuro con orden y oportunidades reales», dijo Bullrich en sus redes sociales junto a un video en el que se la ve junto a la ministra Sandra Pettovello.

Servicio Cívico: qué se sabe del programa que apunta a jóvenes de 18 a 24 años

Patricia Bullrich anunció que el programa de Servicio Cívico se implementará en 11 ciudades del país donde esperan que haya «una buena recepción». Aún no hay muchos detalles, pero se esperan novedades en los próximos días que expliquen los modos de inscripción, requisitos y locación.

El Servicio Cívico fue implementado en 2019 a través de la Gendarmería Nacional. En total se anotaron 1.200 jóvenes de entre 16 y 20 años para compartir una «experiencia educativa y reflexionar sobre los valores democráticos, sus derechos y responsabilidades».

En aquel entonces el programa estuvo compuesto por talleres basados en temáticas de promoción de la salud, orientación vocacional e inmersión al mundo educativo y laboral, liderazgo y trabajos en equipo. También hubo capacitación en construcción de la ciudadanía, prevención y reducción de riesgos ante situaciones de desastres o catástrofes, y talleres de oficios para que los jóvenes aprendan distintas tareas.

En 2019 las sedes fueron Campo de Mayo, Ciudad Evita, González Catán y Mercedes, en provincia de Buenos Aires; sumadas a las de Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro.