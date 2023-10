Patricia Bullrich denunciará a Javier Milei por acusarla de poner bombas en jardines de infantes

Tras repudiar sus dichos en redes sociales, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, confirmó esta tarde que denunciará penalmente al postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, por acusarla de «poner bombas en jardines de infantes» y participar de la agrupación Montoneros.

«No sólo le contesté, sino que le voy a hacer una denuncia penal«, adelantó la ex ministra de Seguridad este martes, en declaraciones televisivas.

Acompañada por otros dirigentes de la coalición opositora, calificó a Javier Milei como «un mentiroso«, ya que en el debate presidencial del pasado domingo, aseguró, el liberal le dijo: «Si cambiaste, te acepto y asunto terminado«.

“Es lo dijo para justificar que lo había convocado a Barrionuevo porque decía que había cambiado y que quería ser un liberal en leyes laborales. Difícil de aceptar”, remarcó la postulante presidencial.

Durante el intercambio de candidatos, que se celebró en Santiago del Estero, Bullrich había reconocido su paso por la Juventud Peronista durante la década de los ’70, aunque aclaró que ya había dejado hace tiempo esa corriente política e ideológica.

De esta manera, la postulante del PRO llevará a la Justicia los dichos de Milei, que en una entrevista televisiva realizada este lunes por la noche en el canal A24, vinculó a Bullrich con las acciones de la organización armada Montoneros.

