Patricia Bullrich sostuvo que «esta preparada» para ser presidenta pero «hay que saber esperar el momento»

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, afirmó que está “preparada” para ser candidata a presidenta, pero no confirmó una postulación. «Uno tiene que saber esperar su momento», señaló. La legisladora ha mostrado algunas disidencias con el Gobierno nacional.

Javier Milei no le ofreció por el momento que sea su compañera de fórmula, señaló la exministra de Seguridad en diálogo con Infobae a las 9.

Patricia Bullrich sobre una posible candidatura para 2027

Bullrich sostuvo que por ahora la prioridad es la gestión. «Hoy estoy trabajando para que el proyecto llegue con una economía que la gente la sienta», expresó la legisladora.

Sobre los armados electorales manifestó que «estamos a un año todavía» y señaló las diferencias entre sentirse lista y lanzar su postulación. «“No es que quiera serlo, estoy preparada para serlo”, expresó.

Por otro lado, La referente de LLA enfatizó que el oficialismo trabaja para reunir apoyos en el Congreso para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“En los años de elección no se cambian las leyes electorales. Eso es un concepto aceptado por la política. Entonces, el esfuerzo tiene que ser lo antes posible y como máximo hasta el 30 de diciembre», señaló Bullrich.

Además se refirió a las conversaciones que viene llevando adelante el ministro jefe de Gabinete. «Diego (Santilli) es un optimista consuetudinario, siempre te dice que está todo bien. Yo soy un poquito más… los tengo ahí (a los senadores), los escucho todo el día, hablo con cada uno, intercambio información. Diego habla con los gobernadores y bueno, parecía que después de París estaba todo resuelto, vamos a la sesión. Y no fue tan así. Entonces es como que todos van como midiendo la situación”, expresó la senadora.

Criticas de Horacio Rodríguez Larreta a Patricia Bullrich

El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta criticó los cambios de partido político de Patricia Bullrich. “Como me dijo un amigo mío, el pato es un ave migratoria«, señaló.

Dijo que «hace mucho tiempo» que no habla con la actual senadora nacional y titular del bloque de La Libertad Avanza.

Además criticó la gestión del Gobierno nacional. «No hay un plan, no hay un proyecto de desarrollo en Argentina, no hay un plan que nos diga cómo vamos a crecer, cómo se va a generar laburo, qué vamos a exportar”, sostuvo Larreta en una entrevista de un canal de streaming, consignado por Noticias Argentinas.