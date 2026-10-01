Patricia Bullrich marcó otra diferencia con el Gobierno tras el fallo de la Corte: calificó de «apresurado» llevar la Ley de Tierras al Congreso

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, calificó de «apresurada» la intención del Ejecutivo de llevar al Congreso las negociaciones por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incluía el capítulo sobre la Ley de Tierras. Tras esto, advirtió que esa estrategia podría facilitar el rechazo del DNU 70/2023 por parte de la oposición.

Bullrich se diferencia del Gobierno por la Ley de Tierras

Las declaraciones de Bullrich llegan luego de que la Corte Suprema de Justicia restituyera la vigencia de la disposición del DNU de Javier Milei que derogaba la norma sobre límites a la propiedad de tierras por parte de extranjeros.

Durante un acto realizado en la Facultad de Derecho de la UBA por los 30 años de la Constitución de la Ciudad, la legisladora declaró: «Hay un tema importante que es un aprendizaje para nosotros. Si nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún está en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado».

En esa misma línea, agregó: «Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos».

A su vez, Bullrich se refirió a las eventuales consecuencias en el ámbito legislativo y señaló que tras el fallo, considera que es posible que la oposición pueda voltear el DNU.

Ley de Tierras: el polémico fallo de la Corte y el escenario en el Congreso

El máximo tribunal dejó sin efecto las restricciones a la extranjerización de tierras al reponer el artículo del decreto de Javier Milei que derogaba la norma vigente desde 2011. Previamente, dicho capítulo había sido retirado del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada antes de recibir media sanción en la Cámara alta en agosto.

La situación generó que sectores de la oposición pongan en marcha una estrategia para avanzar contra el oficialismo.

La intención es convocar a una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar el rechazo del DNU 70/2023, el cual ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024. Sin embargo, para iniciar el debate se requiere un quórum de 129 diputados y luego mayoría simple para su invalidez.