Patricia Bullrich volvió a diferenciarse del Gobierno por el pliego de una candidata a fiscal

Patricia Bullrich volvió a diferenciarse de la Casa Rosada por un pliego judicial y echó más leña al fuego de la interna oficialista. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, que en junio pasado se había negado a dar marcha atrás con una jueza rechazada por Javier Milei, ahora adelantó que rechazará a una postulante a fiscal también promovida por el presidente.

Bullrich volvió a diferenciarse del Gobierno

Se trata de Susana Pernas, aspirante a fiscal general ante los Tribunales de Menores de la Ciudad de Buenos Aires. La candidata se presentó este miércoles en la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su pliego y Bullrich anticipó que no lo apoyará por diferencias con su actuación en el caso Chocobar, que fue emblemático para el perfil “mano dura” de la exministra de Seguridad.

Pernas fue la fiscal que intervino en el juicio contra el policía Luis Chocobar, quien fue condenado en 2021 por haber matado por la espalda a un delincuente en 2017 en el barrio porteño de La Boca. La postura de Pernas fue que el oficial había actuado inicialmente de manera legítima al intervenir en un robo, pero que después se excedió en el uso de la fuerza y debía ser condenado por homicidio.

Bullrich, quien reivindica abiertamente a Chocobar, cuestionó que Pernas hubiera solicitado entonces una pena de tres años para el policía y puso en discusión cuál debe ser el rol de la Justicia frente a un efectivo que interviene ante un delito. De esa manera, se aferró a la bandera de la lucha contra la inseguridad y volvió a marcar la cancha.

“Yo pregunto: en la Argentina, frente a un delincuente que estaba cometiendo un delito, le dan una pena a Chocobar, le manchan su carrera cuando él había actuado. Mi pregunta es: usted, como fiscal de menores, que le tocó el delincuente, casi asesino, ¿a quién defiende? ¿Defiende a las víctimas? ¿Entiende el rol de la Policía cuando es acusado por su acción?”, cuestionó la senadora.

En esa línea, advirtió sobre el mensaje que este tipo de decisiones puede transmitir a quienes integran las fuerzas de seguridad y planteó: “¿Qué hacen todos los policías del país cuando ven que alguien que dispara es acusado? ¿Quién va a defender a la sociedad cuando una fiscal insiste después de Casación y va a la Corte Suprema a pedir un aumento de la pena?”.

Y llevó el planteo directamente a la postulante: “Frente a situaciones de este tipo, ¿va a actuar de la misma manera? ¿Los ciudadanos van a estar indefensos frente a esta situación?”.

Pernas no eludió las preguntas. “En la forma que disparó (Chocobar) había exceso en sus funciones y así lo entendió también el tribunal actuante”, le respondió a Bullrich. “Hubo un exceso porque no se puede tirar directamente a la persona. Hay que detenerlo, no se podía matarlo”, aclaró la postulante a fiscal.

Firme en su posición, Bullrich pidió repensar el criterio con el que se evalúa el accionar de los efectivos cuando cumplen “correctamente” con su función. “Los jueces y los fiscales hablan por sus acciones y por sus fallos. En Argentina, en muchos casos, ha habido policías que por el accionar correcto han sido juzgados. Esta doctrina tiene que cambiar, porque si no la Policía nunca va a tener la seguridad del respaldo”, afirmó.

El cruce se dio en la Comisión de Acuerdos, que fue presidida interinamente por el aliado oficialista Carlos Arce (Movimiento por Misiones) ante el fallecimiento de su titular, el libertario riojano Juan Carlos Pagotto. El “karinismo” busca quedarse con esa estratégica presidencia a través de la senadora Nadia Márquez, aunque la vacante quedó para una próxima reunión.

No es la primera vez que Bullrich marca diferencias respecto de un pliego judicial enviado por Milei. En junio pasado, alegó “objeción de conciencia” con la candidatura de María Verónica Michelli para el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. El presidente quería dar marcha atrás con ese pliego, que él mismo había enviado, tras conocerse que es cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon.

El pliego de Michelli se aprobó con 44 votos a favor, 18 en contra (de La Libertad Avanza) y 2 abstenciones, una de las cuales fue la de Bullrich. Sin embargo, Michelli nunca pudo acceder al cargo porque Milei no convalidó la designación con su firma, que era el último paso para hacerla efectiva.