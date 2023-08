Pichetto cuestionó a los «pseudo mapuches» y aseguró que «Roca fue un héroe»

Pichetto consideró que el general Julio Argentino Roca fue "un héroe y no un genocida". foto: archivo.

Miguel Pichetto, exsenador por el PJ rionegrino y excandidato a vicepresidente en 2019 en la fórmula que integró junto a Mauricio Macri, volvió a cuestionar a algunos movimientos mapuches al sostener que muchos de ellos ni siquiera forman parte de los pueblos originarios. «Roca fue un héroe no un genocida», dijo el actual Auditor General de la Nación quien actualmente reside en la Capital y se encuentra alejado de la política rionegrina.

«Tratar de destruir el mito del General Roca y sacarle la estatua (del Centro Cívico de Bariloche) es negar la realidad de una historia nacional brillante donde el país ocupó la Patagonia frente a la depredación del malón; lo violento del malón que venía de Chile y avanzaba por el sur de Río Negro y cruzaba toda La Pampa hacia Buenos Aires y destruía pueblos, se llevaba mujeres y ganado, luego lo vendían en Chile», comentó el dirigente al programa Ya es Tiempo, que se emite por RN Radio.

El dirigente del Peronismo Republicano y uno de los impulsores de la campaña presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que convertir a Roca en un genocida es «tergiversar» la historia y adaptarla en beneficio de sectores que tiene una visión «equivocada».

En una extensa nota, el exdirigente rionegrino sostuvo que Rosas fue el autor de la primera expedición (al Desierto). «Los dos (Rosas y Roca) hicieron lo que tenían que hacer. Era el choque de civilizaciones para llevar adelante la ocupación del país y del territorio y llevar la bandera Argentina a la Patagonia. Proyectar nuestra soberanía nacional a la Antártida», enfatizó.

Pichetto también se detuvo en analizar la situación de los sectores que llevan adelante los reclamos de la comunidad mapuche. «Yo no tengo problema con los pueblos originarios que reclaman reconocimiento a tierras ancestrales y que estaban en el lugar (…) Yo lo que estoy es en contra de la visión violenta con grupos pseudo mapuches que no son originarios del suelo argentino. Hay muchos que son del conurbano y no son mapuches», sostuvo.

La política en Río Negro

El actual Auditor General de la Nación también evitó entrar en polémicas no sólo con la actual gobernadora Arabela Carreras sino también con el PJ rionegrino.

Sobre los cuatro años de gestión de JSRN, sostuvo que la provincia ha vivido circunstancias y procesos complejos en términos de financiamiento y realidad económica en un contexto «muy malo». «El gobierno de Alberto Fernández ha sido uno de los peores de la democracia», sostuvo.

Y en esta línea sostuvo que la provincia tiene un «gran potencial» y entre otras cosas destacó que el proyecto de hidrógeno verde sería muy interesante para vender energía limpia desde Sierra Grande. En ese tramo de la nota fue que cuestionó las medidas de grupos mapuches que interrumpieron el proyecto de desarrollo del oleoducto de de Punta Colorada. Y también apuntó a los jueces que «son muy accesibles» a los reclamos.

«Hay que resolverlo a través de un per saltum a la Corte Suprema de Justicia porque tiene que ver con el progreso de los argentinos, la posibilidad de exportar petróleo por la zona Atlántica y define el ingreso de divisas al país», sostuvo.

En cuanto a la gestión de Martín y María Emilia Soria en el PJ rionegrino, Pichetto sólo destacó el triunfo de la hija de Carlos Soria y se excusó de hablar sobre el actual Ministro de Justicia de la Nación.

Escuchá a Miguel Ángel Pichetto en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).