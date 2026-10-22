Carta Orgánica de Bariloche: cierra el programa de participación ciudadana rumbo a las elecciones

Con encuestas en las calles, una plataforma online, talleres abiertos y microtalleres en los barrios, llega a su fin el plan de participación ciudadana en la previa a las elecciones de candidatos para la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche.

El trabajo fue financiado por el Concejo Deliberante y desarrollado por el Centro interdisciplinario de estudios sobre territorio, economía y sociedad (Cietes) de la Universidad nacional de Río Negro (UNRN) junto a referentes de las distintas juntas vecinales y el Instituto de Gestión de Ciudades (IGC). El informe completo se entregará a los convencionales constituyentes electos, que podrán tomarlo como guía de los principales ejes de interés de la población.

Con una metodología conocida como «fuelle», el proceso involucró instancias de participación amplia, como los talleres abiertos, y momentos de focos reducidos, como los microtalleres temáticos y territoriales. Tanto en los talleres abiertos como en los temáticos, se seleccionaron nueve ejes de debate. En total, participaron 540 personas de los talleres presenciales.

«Es una participación relevante para la ciudad», señaló Martin Civitaresi, director del Cietes, y explicó que «al ser tan poco el tiempo que teníamos, elaboramos varios dispositivos juntos diferentes para poder ampliar al máximo la participación de los ciudadanos«.

En Bariloche, se hicieron talleres ciudadanos para analizar la Carta Orgánica Municipal. Foto: Marcelo Martinez

Además de los talleres, otras dos herramientas se desplegaron para fomentar el involucramiento ciudadano: una usina de ideas, que funcionó a través del sitio web Carta en Común, donde confluyeron todas las acciones del programa, y dos encuestas a la población, una de forma presencial y otra online, donde fueron consultadas 453 personas.

«Todo el proceso es de acumulación, cada mecanismo está asociado al siguiente», detalló Civitaresi, y destacó que, en los talleres barriales, se hicieron hincapié en temas como «el acceso a la vivienda, el transporte, la presencia del gobierno local en los barrios, y en algunos fue importante lo ambiental».

Después del primer taller abierto, los investigadores se reunieron con organizaciones de distintos ámbitos, como el concejo de adultos mayores, el frente cultural Bariloche, referentes de la carrera de Medina, y el comité técnico de actividades de montaña (Cotam), que también armó su propio documento para incorporar diferentes artículos a la carta magna.



Participación ciudadana 540 personas asistieron a los talleres abiertos

«En base a este proceso me contactaron de dos escuelas de adultos para dar una charla, ahi me encontré con que no había mucho conocimiento», señaló Civitaresi. Allí habló de la composición de la Carta Orgánica y de las elecciones del 1 de noviembre. «Pareciera ser que ciertos sectores de la población no están al tanto del tema», afirmó el investigador.

El referente del Cietes remarcó que el proceso «fue excelente», y que decidieron involucrarse porque «la universidad tiene ya de por si una perspectiva de ser territorial. Nos interesa vincularnos a la problemática del territorio». Además, destacó el trabajo de estudiantes que se hicieron cargo de las encuestas y participaron de la organización del taller abierto.

La concejal Laura Totonelli, del bloque Juntos Somos Río Negro, que presidió la comisión especial por la reforma de la Carta Orgánica, resaltó la importancia de conocer «los temas que representan el sentir de la gente. Es un insumo sumamente valioso«. Sobre la participación ciudadana en las próximas elecciones, adelantó que «ha sido muy baja la participacion en otras elecciones anteriores, ha ido decayendo la intención de participación«.

«Hay una gran parte de la población que no le llega la información o no le interesa el tema. Es una preocupación que tengo. Es un momento dificil para convocar a elecciones», alertó Totonelli, y explicó que «hoy la gente está pasando por momentos dificiles, dificultades laborales, personales, como para poder interesarse en la ciudad».

La voz de los jóvenes

Otro de los espacios de participación ciudadana ocurrió este martes en la sala de prensa del Municipio, donde 29 chicos y chicas de colegios secundarios de Bariloche defendieron distintos artículos de la carta magna de la ciudad.

La audiencia pública juvenil, parte de las actividades de la Semana de la Juventud, propuso este año que los estudiantes pensaran qué artículos de la Carta Orgánica no modificarían. Esta propuesta se dio en el marco de la temática del evento «lo viejo funciona».

Con una fuerte impronta en lo medioambiental y en el acceso a espacios públicos, una gran parte de los estudiantes mencionaron el capítulo de ambiente, con sus artículos 183 y 184, sobre el acceso a las costas de ríos y lagos.

«El agua es un bien común. Lo viejo que no funciona es lo de firmar y no cumplir», declaró Roni Cancino, de la escuela Nehuen Peuman, además de pedir «el cierre y remediación del vertedero municipal». Leila Debenedetti Cesarini, del Instituto Patagónico, defendió el arítuclo 212, sobre la instalación de empresas de base tecnológica, y afirmó que «Bariloche no puede apostar todo al turismo, una economía más diversificada puede generar empleo para todo el año».

La audiencia pública juvenil este año tuvo como tema la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche. Foto: Gentileza.

El reconocimiento de la interculturalidad, la participación ciudadana en las decisiones acerca de la ciudad, y los artículos que abordan los derechos de las personas con discapacidad, fueron otros de los temas que resaltaron entre los jóvenes.

Gerardo Del Río, presidente del Concejo Deliberante, destacó que este año la instancia de la audiencia pública cobró otra importancia por desarrollarse en la previa a las elecciones para la reforma de la Carta Orgánica y afirmó que se trata de «construir ciudadanía ahora y de cara al futuro, y tener jóvenes comprometidos con la vida democrática de su ciudad”.