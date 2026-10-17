Presupuesto 2027: Las Ovejas tendrá hospital nuevo

Las Ovejas tendrá un nuevo hospital que está en planificación y en el presupuesto 2027.

El gobierno anunció que un nuevo hospital para Las Ovejas integra el plan de 147 obras que serán presentadas como parte del presupuesto 2027 para la región del Alto Neuquén. La obra está en etapa de proyecto y planificación, se informó hoy desde Casa de Gobierno.

El gobernador Rolando Figueroa se reunió con intendentes de la zona Confluencia el viernes por la mañana y por la tarde adelantó obras de la zona de alto Neuquen. Hoy estaba prevista una reunión ccon los jefes comunales de Lagos del Sur y para el 20 de octubre, no se descarta una reunión zonal en Añelo, donde se festejará el aniversario de la localidad, según fuentes gubernamentales.

El anuncio del nuevo hospital para las Ovejas integró el detalles de 147 obras incluidas en el proyecto de presupuesto 2027 para esa zona. La presentación territorial del presupuesto 2027 se realizó en Chos Malal, con intendentes y presidentes de comisiones de fomento.

Según se informó, la etapa de proyecto y planificación del nuevo hospital se inicia en los últimos meses que restan del año. El financiamiento de la obra está contemplado para 2027 y anclado en la previsión presupuestaria que será remitido este mes por el Ejecutivo provincial a la Legislatura para su tratamiento.

Dónde se construye

El nuevo establecimiento sanitario fue previsto cerca de la ruta provincial 43, una ubicación que se consideró estratégica porque permitirá agilizar y brindar mayor seguridad a los traslados médicos hacia Chos Malal. Se tuvo en cuenta que esa localización facilitará la derivación de pacientes desde los centros de salud de Manzano Amargo y Varvarco.

Está previsto también en las cuentas públicas 2027, un nuevo establecimiento que se construirá en Pichi Neuquén, que se conectará con mayor facilidad con el de Las Ovejas a través de la Ruta 43.

El nuevo complejo fue proyectado en 2.075 metros cuadrados. La obra contempla una disposición arquitectónica organizada en torno a un patio central o claustro interno, ideado para aprovechar la iluminación natural y la circulación operativa del personal sanitario.

Se prevé un edificio principal con áreas de servicios, estacionamientos vehiculares en distintos sectores y accesos directos desde la calle pública existente, en un nuevo terreno dentro del trazado urbano de la localidad. El detalle de las inversiones sanitarias en infraestructura de salud en distintas localidades del norte provincial, se informó, incluyen intervenciones en otros hospitales como la ampliación del nosocomio de El Cholar, Tricao Malal.

También están previstos nuevos centros de salud que serán construidos en Andacollo, Guañacos, Huinganco y Varvarco.