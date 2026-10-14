Neuquén presentó obras en turismo, cultura y deportes: un nuevo aeropuerto, paseos costeros y siete natatorios

Con una puesta en escena llamativa y calificada por el gobernador Rolando Figueroa como única en Neuquén, el Gobierno provincial presentó hoy un numeroso conjunto de obras de infraestructura turística, deportiva y recreativa.

El acto, denominado «Neuquén vive», se hizo en el estadio Ruca Che, en el oeste de la ciudad, donde se convocaron en buena cantidad deportistas y clubes de distintos puntos de la provincia, además de artistas y grupos musicales, que también protagonizaron números en el escenario que se montó para la ocasión.

Por la parte gubernamental, junto a Figueroa, asistió prácticamente la totalidad de su gabinete, intendentes del interior y diputados provinciales. Entre los asistentes también estuvo Mariano Gaido, el jefe comunal de la ciudad de Neuquén, y parte de su equipo de gobierno.

Más obras para turismo, cultura y deportes: qué se anunció

Luego de un primer momento musicalizado, que hasta provocó bailes en algunos funcionarios, fue el momento de los anuncios, cuya comunicación estuvo a cargo de las ministras de Deporte e Infraestructura, Josefina Codermatz y Tanya Bertoldi.

Para turismo se anunció la concreción de 34 kilómetros de paseo costero en nueve localidades del interior (Villa Traful, Las Coloradas, Aluminé, Andacollo, Moquehue, Balsa Las Perlas, Centenario, Plottier y Senillosa), un proyecto para restaurar a cero el complejo termal de Copahue y la construcción de un nuevo museo paleontológico en Villa El Chocón, conocida por los hallazgos de dinosaurios desde la década de los 90.

Deportistas, músicos y clubes del interior asistieron a la convocatoria. Foto: Cecilia Maletti.

A su vez, se desarrollarán tres centros de convenciones que estarán ubicados en San Martín de los Andes, Chos Malal y Villa Pehuenia.

En deportes se informó la realización de 23 centros deportivos comunitarios, 10 en ejecución y 13 por ejecutarse, y 7 natatorios para expandir la disciplina por la provincia, incluyendo uno olímpico que estará en la ciudad de Neuquén.

También hubo novedades en materia de transporte, ya que se comunicó la intención de construir un aeropuerto en Villa Pehuenia y se dieron detalles del hub de transporte que estará ubicado en inmediaciones a la terminal aérea de la capital neuquina.

Este último complejo, precisaron las funcionarias, combinará diferentes opciones de movilidad como colectivos, trenes y taxis, además de los mismos aviones, en un momento donde la cantidad de pasajeros «es récord«, aseguró la ministra de Turismo Leticia Esteves. Tendrá una superficie de 50.000 metros cuadrados.

La inversión será elevada en todos los casos. Para los natatorios se desembolsarán $134.000 millones (US$87,3 millones); para los paseos costeros, $131.800 millones (US$85,9 millones); para el complejo termal de Copahue, $36.000 millones (US$23,4 millones); para el hub de transporte, $181.000 millones (US$117,9 millones); para los centros de convenciones, $42.000 millones (US$27,4 millones); y para el nuevo museo paleontológico, $24.000 millones (US$15,6 millones).

«No estamos pensando en la próxima elección»

Figueroa, en una publicación posterior en redes sociales, destacó la posibilidad de sumar infraestructura para la provincia. Según dijo, se llevarán adelante 45 obras nuevas por un total de 129.700 metros cuadrados. «Siete líneas guían el camino: superarse, disfrutar, conectarse, renovarse, expresarse, encontrarse y descubrir», dijo.

La Provincia presentó 45 obras para el interior y la capital. Foto: Cecilia Maletti.

El discurso del mandatario, que estuvo acompañado por bombos de fondo, hizo foco en las necesidades que se buscaron atender en una primera instancia, cuando había localidades «que no tenían gas, electricidad ni cloacas», para invertir ahora en otro tipo de proyectos, como aquellos destinados al deporte y la cultura.

«Le pusimos Neuquén vive a esto porque a veces parece que las obras son magia, pero en realidad requieren de mucho esfuerzo y vida», agregó. Y sostuvo que su gestión está llevando adelante 1.075 obras en simultáneo, con recursos que «no están pensando en la próxima elección o en dónde se necesitan los votos», sino en la «próxima generación de neuquinos».

La actividad también ofreció una «experiencia inmersiva» que estuvo abierta al público en uno de los costados del estadio donde hace solo un par de semanas se celebró una fecha de la Copa Davis.