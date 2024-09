Qué hay detrás de la polémica por la nena gaseada en el Congreso que salpica a periodistas y al Gobierno

La polémica en torno a la imágenes de una nena de 10 años víctima de gases lacrimógenos durante la intervención de las Fuerzas Federales ayer en el Congreso escaló este jueves, e involucró a reconocidos periodistas y hasta la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que tuvo que salir a aclarar lo que se trató de una fake news.

Todo comenzó cuando, en el contexto de la manifestación contra el veto del presidente Javier Milei a la movilidad jubilatoria, que ayer dejó firme la Cámara de Diputados, se difundió la imagen de una niña afectada por los gases que en ese momento lanzaba la Policía Federal contra los manifestantes que concentraban frente al Palacio Legislativo.

Con la viralización de la foto, varios usuarios de la red social X, presuntamente afines al Gobierno, y periodistas como Eduardo Feinmann o Jonatan Viale, aseguraron que en realidad el gas pimienta lo habían tirado otras personas que participaban del reclamo y no los efectivos.

Incluso, el propio mandatario, también en la red social de Elon Musk, se mostró activo una vez más y reposteó una publicación en la que se aseguraba que la sustancia había sido arrojada por «los mismos kukas».

En sintonía, la ministra de Seguridad de la nación compartió en la misma plataforma que «ahora dicen que la Policía le tira gases a una nena» y apuntó contra su «madre irresponsable y violenta» , por llevarla «a una marcha rodeada de personas violentas».

MADRE IRRESPONSABLE Y VIOLENTA



En estas últimas marchas hubo un grupo de militantes que fueron con piedras y palos a pegarle a la Policía y ahora dicen que la Policía le tira gases a una nena.



La responsabilidad de llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas… https://t.co/lrhfxA8i6Q — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 11, 2024

Un día después de conocida la imagen, que hasta se vinculó con la participación de «infiltrados», como señaló el periodista Nicolás Wiñazki en TN, fue un nuevo video el que confirmó que, en realidad, fue un agente de la Policía Federal el que arrojó el gas pimienta hacia el sector donde la nena se encontraba.

«Ayer, desde el Ministerio de Seguridad, difundieron un video con el que buscaban adjudicarle a un manifestante el gas pimienta que afectó a una nena de 10 años. En esta imagen se ve claramente que provino del avance de la Policía Federal. La información deliberadamente falsa de parte de un organismo público es muy grave», publicó en ese sentido el periodista Manu Jove, junto a la filmación en cuestión.

Ayer, desde el Ministerio de Seguridad, difundieron un video con el que buscaban adjudicarle a un manifestante el gas pimienta que afectó a una nena de 10 años. En esta imagen se ve claramente que provino del avance de la Policía Federal. La información deliberadamente falsa de… pic.twitter.com/5ZtbblU7lK — Manu Jove (@manujove) September 12, 2024

Polémica por la nena gaseada en el Congreso: fuerte cruce entre Feinmann y Bullrich

Este jueves y con el escándalo en ascenso, Eduardo Feinmann protagonizó al aire de su programa en LN+ un tenso cruce con la ministra Bullrich, ya que culpó a su ministerio de enviar ese material engañoso para que se difundiera en los medios.

«Te lo manda el jefe de la Policía Federal, junto con la ministra», comenzó su descargo el conductor, que agregó: «Los quiero afuera al jefe de la Policía, y espero que el presidente eche a la ministra Patricia Bullrich y a su vocero. A mí no me van a enchastrar ni me van a usar para una operación burda de fake news«.

"Patricia Bullrich":

Por su cruce con Eduardo Feinmann en LN+ pic.twitter.com/9ujB6q5LQ9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 12, 2024

«Si tengo que putear a la ministra, lo voy a hacer. Y al vocero también. Porque son unos mentirosos, unos crápulas. No se puede jugar con nosotros ni con la niña. El Presidente los tiene que hacer renunciar ya», completó.

Fue en ese momento que la funcionaria de Javier Milei llamó al periodista, para desmentir la injerencia de la cartera de Seguridad en «algún tipo de operación» sobre la niña, aclarando que «no envió ningún video a nadie» y que su tuit «es por la irresponsabilidad de la madre».

Feinmann insistió en que quien mandó el video fue el jefe de la Policía, en el cual presuntamente una mujer que participaba de la movilización era la que tiraba el gas lacrimógeno.

La explicación final de la ministra de Seguridad fue que «la policía está avanzando y lo que hace es poner atrás a la nena, y tira gases contra aquellos».

Durante la agresión, la niña es vista resguardando a su madre que estaba afectada por los gases y sentada en medio de la calle, frente a un pelotón de policías que pretendía avanzar.