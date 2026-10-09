Ley de Tierras: amparistas destacaron el pronunciamiento de la Corte y esperan por la decisión “de fondo”

La decisión de la Corte Suprema que restituyó la vigencia de la Ley de Tierras Rurales fue celebrada por los amparistas de Bariloche y de Río Negro que mantienen desde hace casi tres años una batalla legal contra la derogación de esa norma que impuso el gobierno nacional mediante un decreto de necesidad y urgencia. Destacaron que la puja ahora se trasladará a Bariloche, donde esperan que se cumpla con el mandato de abrir el debate a la comunidad y la posible convocatoria de una audiencia pública.

Ley de Tierras: amparistas destacaron el pronunciamiento de la Corte

El amparo que plantea la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto 70/23 fue impulsado por la asociación ambientalista de Bariloche Árbol de Pie junto a dos comunidades mapuches y la legisladora provincial Magdalena Odarda, entre otros referentes. La causa transitó por juzgados de Bariloche y de La Plata antes de llegar a la Corte. Ese tribunal impuso una nueva medida cautelar que rehabilita la ley y desactiva lo dispuesto por el decreto en relación con la ley de Tierras, a diferencia de lo que había resuelto semanas atrás en otro planteo similar impulsado por un centro de excombatientes de Malvinas.

Uno de los abogados de los amparistas, Martín Palumbo, valoró que la Corte Suprema haya reconocido la legitimación de Árbol de Pie y el resto de los firmantes, y también que en forma explícita “haya puesto de resalto los posibles daños al medio ambiente” y las obligaciones para el Estado que se derivan del acuerdo de Escazú. Esos argumentos fueron centrales en el amparo gestado en Río Negro, mientras que el de los excombatientes remitía en lo esencial a cuestiones de soberanía.

Palumbo señaló que ahora esperarán por un fallo que resuelva la cuestión de fondo, tarea que recaerá sobre el juez federal de Bariloche Leandro Gómez Constenla. Consultado por este medio sobre la convocatoria a conjueces contrarreloj y la celeridad aplicada por la Corte para resolver la cuestión, el abogado consideró que existía un evidente interés de condicionar la sesión de Diputados del jueves 15 en la que se discutirá la posible nulidad de todo el DNU 70.

Tema sensible y fuerte repercusión

La secretaria de Árbol de Pie, Ana Wieman, dijo que no paró de recibir llamados desde que se hizo pública la acordada y le pareció “notable” la repercusión que alcanzó el tema en todo el país. “Es una alegría bárbara, porque dieron la cautelar y porque sigue vigente la ley de 2011- comentó-. Ahora se abre un camino largo, vendrán más apelaciones, pero lo resuelto es importante. Igual hay que salir el 15 a la calle. A ver si se consigue el rechazo del DNU y ahí se acaba el problema”.

La legisladora Odarda también se mostró “muy contenta” con el fallo del máximo tribunal. Destacó el compromiso de las organizaciones y comunidades que participaron de la demanda. Dijo que “la Corte tiene una tradición de participación ciudadana” en estos casos y consideró que, si no pudo hacerlo en este caso “por cuestiones de tiempo”, sí se podrá abrir esa instancia en Bariloche, antes de que el juez del amparo resuelva sobre la cuestión de fondo.

Dijo que el mecanismo podría ser una audiencia pública y también un criterio amplio para admitir presentaciones de “amicus curiae” (amigos del tribunal) por parte de “organizaciones y juristas de toda la Argentina”. Consideró central que, mientras dure el proceso, que “pueden ser años”, la ley de Tierras permanezca vigente, luego de una “ventana” de tiempo en la que estuvo derogada y que “seguramente” permitió venta de tierras a “corporaciones y hasta estados extranjeros”, por encima de los límites ahora restablecidos.

Para Odarda, es “un fallo trascendental”, con impacto en todo el país, y no es un detalle menor que “haya tenido origen en nuestra provincia”. Al igual que el abogado impulsor del recurso, dijo que es importante que la cita que incluyó Corte de la ley general de Ambiente y del acuerdo de Escazú, porque “deja sentada jurisprudencia para otros planteos”.

En tren de aportar otras consideraciones jurídicas, el abogado Palumbo observó que el voto en disidencia del vocal Carlos Rosenkrantz es preocupante porque “relativiza todas las reglas de los procesos colectivos que la misma Corte estableció”.

Odarda, en coincidencia con Wieman, exhortó a participar de las convocatorias para marchar el jueves 15 en todo el país y lograr la derogación del decreto 70 “en su totalidad”.