Reforma electoral de Milei: frenan la eliminación de las PASO, pero aceptan otros cambios

El debate sobre la reforma electoral que busca concretar el gobierno de Javier Milei, sigue sin avanzar. En esta ocasión la oposición aliada fue la que terminó de construir un muro contra la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Pese a esta decisión, aceptó a rediscutir el sistema de internas partidarias y, a su vez, presiona para complementar la reforma con la boleta única de papel y la «ficha» contra los candidatos investigados por corrupción.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había empezado a mover hilos para reunir voluntades en torno a un objetivo, para esto envió una comitiva al Congreso para adelantar a los bloques aliados la agenda legislativa en materia electoral. La idea central era la de derogar las PASO para generar ahorro fiscal y alimentar el discurso “anticasta” contra el costo de la política.

El mensaje fue llevado por el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el secretario de Interior, Lisandro Catalán; y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal, a una cumbre en las oficinas del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, donde también estuvo el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni.

No obstante diputados del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica, Innovación Federal y el MID, le hicieron entender a los funcionarios que no hay un terreno fértil para suprimir las primarias. En cambio, plantearon alternativas para mejorar el sistema.

En primer lugar el PRO, con Cristian Ritondo al frente, mostró la posición más nítida: se encolumnó detrás de un proyecto de María Eugenia Vidal para transformar las PASO en PAS, es decir, que dejen de ser obligatorias tanto para los partidos como para los electores. Por su parte desde la UCR, Rodrigo De Loredo aclaró que el bloque no tiene un consenso maduro pero reconoció que “va a ser muy difícil que avance la eliminación de las PASO”. De todos modos, no se mostró convencido con la iniciativa del PRO y opinó “que las PASO no sean obligatorias es como eliminarlas”.

En este sentido el cordobés propuso trabajar para “perfeccionar” las PASO por diferentes vías, como acortar la ventana temporal entre las PASO y las elecciones generales: las primeras se hacen el segundo domingo de agosto, y las segundas, el cuarto domingo de octubre.

En la UCR vieron un camino viable en la posibilidad de habilitar que los candidatos que resulten electos puedan elegir a su compañero de fórmula tras las primarias. Esta también fue una propuesta del bloque Hacemos Coalición Federal.

En el bloque conducido por Miguel Pichetto no hay una postura unívoca sobre la derogación de las PASO, pero el rionegrino reclamó a los funcionarios priorizar la boleta única, que está en el Senado pendiente de votación. “El primer desafío es poner toda la energía del Senado para que salga la media sanción”, sostuvo.

Detrás de las buenas intenciones, la sanción de la boleta única representa un desafío a la hora de implementarse en las PASO, ya que el diseño consiste que en una misma papeleta se incluya toda la oferta electoral para todas las categorías. Por ello, en distritos como la provincia de Buenos Aires, lo ven complejo.

La otra iniciativa que impulsan consiste en la «ficha limpia» para que personas investigadas por corrupción, no puedan postularse a cargos electivos. La discusión está centrada en el momento del proceso judicial en el cual comenzaría a regir la proscripción.

Durante la reunión, los funcionarios de la Jefatura de Gabinete también pusieron sobre la mesa la problemática de la multiplicidad de partidos políticos y manifestaron su deseo de terminar con los «sellos de goma». En ese sentido, llamaron a trabajar sobre el financiamiento y la caducidad de los partidos, pero no dejaron en claro de qué manera avanzarán. “Plantearon el problema pero no está la solución”, comentó uno de los diputados participantes.

Francos sumó detalles sobre la ley Bases y el paquete fiscal

Por la mañana tuvo lugar otra cumbre en Casa Rosada, con Francos como anfitrión. Allí, el jefe de Gabinete les adelantó a Ritondo, De Loredo y Pichetto que el Poder Ejecutivo está en la etapa final de la reglamentación de la Ley Bases y del impuesto a las Ganancias, reimplantado en el paquete fiscal.

Francos prometió a los bloques remitir los decretos reglamentarios y brindó detalles de cómo avanza el proceso, aunque evitó adelantar, según los diputados participantes, si elevará el piso de Ganancias para que se acerque más a la inflación, como pide la CGT.

El jefe de Gabinete precisó que los esfuerzos técnicos están concentrados en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el nuevo régimen hidrocarburífero. A eso se suma la reglamentación de la reforma laboral, donde la CGT también busca incidir.

Francos le agradeció a los bloques aliados el apoyo a las primeras dos leyes de Milei, tras un proceso que duró seis meses. Ritondo, De Loredo y Pichetto respondieron que, ahora que el Gobierno tiene las herramientas para gestionar, debe ponerlas en funcionamiento.