Revocatoria de Román: el Concejo Deliberante aprobó el referéndum y ya hay fecha de votación

Según lo aprobado, la votación se realizará el 8 de noviembre y permitirá a los electores de Allen pronunciarse a favor o en contra de la revocatoria del intendente Marcelo Román. Foto: Emiliano Ortiz.

El Concejo Deliberante de Allen aprobó hoy por mayoría la convocatoria a un Referéndum Popular para el próximo 8 de noviembre, en el marco del proceso para definir la revocatoria del intendente Marcelo Román (LLA). La resolución también convoca a la Junta Electoral Municipal para ponerla en funcionamiento de cara a la consulta.

El proyecto de resolución presentado por el presidente y vicepresidente del cuerpo legislativo fue aprobada con seis votos a favor y tres en contra. Acompañaron el proyecto los concejales de los bloques UCR Auténtica, presidido por Fabián Figueroa; Alianza Juntos Somos Río Negro (JSRN), representado por Guillermo Pennesi, María Aburto, Gustavo Addamo y Agustina Sánchez; y Alianza Nos Une Río Negro, encabezado por Marta Crespo. En contra votaron los tres integrantes del bloque UCR: Antonio Sepúlveda, Valeria Bezic y Analía Martínez.

Allen llegó al 20% de las firmas: irá a referéndum por la revocatoria de Román

La lectura de la resolución se realizó durante la sesión ordinaria de este jueves y se apoyó en un informe de la Secretaría del Concejo Deliberante que comunicó la finalización del control de las firmas reunidas en los cinco libros habilitados para avanzar con el mecanismo de revocatoria.

Según se informó durante la lectura del proyecto, se registraron 4.771 firmas correspondientes al padrón electoral de la ciudad, incluidas las adhesiones de electores extranjeros empadronados. Con ese resultado, el proceso llegó al segundo umbral previsto por la Carta Orgánica Municipal: el 20% del padrón electoral de 2023, requisito para avanzar hacia el Referéndum Popular.

La revocatoria había comenzado en mayo, cuando Silvina Cantero presentó el pedido contra el intendente Marcelo Román con más de 3.000 firmas. En esa primera instancia, el Concejo Deliberante contabilizó 3.111 adhesiones: 2.345 fueron consideradas válidas, 646 se descartaron, 120 estaban duplicadas y otras 24 quedaron observadas. Ese resultado permitió superar el primer requisito, equivalente al 10% del padrón, necesario para continuar con el procedimiento.

Luego se habilitaron cinco libros durante 30 días para reunir las adhesiones restantes y alcanzar el 20%. Tras informar que el control de las firmas había finalizado, el Concejo aprobó la resolución que convoca a la Junta Electoral Municipal para ponerla en funcionamiento y establece el 8 de noviembre de 2026 como fecha del referéndum, de acuerdo con el artículo 102 de la Carta Orgánica.

Referéndum en Allen: qué se votará el 8 de noviembre

El referéndum permitirá que los electores se pronuncien por el “sí” o por el “no” a la revocatoria del intendente. Según la Carta Orgánica Municipal, la decisión se define por simple mayoría de los votos válidos y el resultado es de cumplimiento obligatorio.

Durante el tratamiento, hubo múltiples cruces entre los concejales y la concejala Analía Martínez cuestionó que se utilizara una resolución en lugar de una ordenanza para convocar a la consulta. Sin embargo, el proyecto fue aprobado por mayoría y estableció el 8 de noviembre de 2026 como fecha para el Referéndum Popular.