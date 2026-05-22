Piden revocar al intendente de Allen, Marcelo Román: presentaron más de 3.000 firmas

La solicitud de revocatoria contra el intendente de Allen, Marcelo Román (LLA) fue presentada formalmente hoy en el Concejo Deliberante junto a más de 3.000 firmas de vecinos empadronados en la ciudad. El escrito fue ingresado con sello oficial y cita el artículo 98 de la Carta Orgánica Municipal como amparo del pedido.

En el petitorio al que pudo acceder este medio, la autora de la presentación, Silvina Susana Cantero, argumentó que la gestión municipal «evidencia negligencia e ineptitud en la prestación de los servicios públicos”, además de señalar un “progresivo aumento de abandono” en distintas áreas vinculadas al mantenimiento urbano.

Entre los cuestionamientos incluidos en la nota se mencionan problemas relacionados con la limpieza de calles, la recolección de residuos y el alumbrado público. “Se observa un progresivo aumento de abandono de la limpieza de calles, recolección de residuos, falta de alumbrado público y mantenimiento del mismo”, expresó la vecina en el documento entregado.

La presentación también apunta a la situación de las herramientas, maquinarias y recursos destinados a la prestación de servicios básicos. Según indicó, existe una falta de mantenimiento de “instrumentos, insumos, maquinarias y material humano propio y/o proveedores” para atender las necesidades de los distintos barrios del ejido municipal.

La impulsora del petitorio aclaró que la iniciativa fue impulsada a título personal y sin respaldo político. “Esta presentación es personal, no es ni ha sido patrocinada ni encomendada por ninguna agrupación civil, política y/o religiosa”, sostuvo. Además, explicó que es jubilada docente y afiliada al gremio Unter.

Este medio intentó comunicarse con el jefe comunal de Allen, pero hasta el momento de publicación de esta nota no hubo respuestas.