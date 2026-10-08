Entre dudas y certezas avanza el proceso de revocatoria de Román en Allen: qué se sabe y qué falta definir

El proceso para intentar revocar al intendente de Allen, Marcelo Román (LLA), llegó a un punto que no tiene antecedentes en la ciudad: el llamado a Referéndum Popular. La iniciativa comenzó en mayo y desde entonces avanzó entre cuestionamientos sobre el conteo de avales, discusiones sobre el procedimiento, distintas interpretaciones sobre una Carta Orgánica desorganizada y el rol que debía tener cada organismo involucrado.

El presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, confirmó este jueves a Diario RÍO NEGRO que ya se reunieron las 4.579 firmas necesarias para alcanzar el 20% del padrón electoral municipal de 2023. El número se alcanzó antes del cierre del plazo de circulación de los cinco libros habilitados para esta segunda etapa, que debía finalizar este viernes a las 18.

Pese a cualquier análisis anticipado, el dato todavía no significa que esa cantidad sea definitiva o válida. Una vez cerrados los libros la Junta Electoral Municipal junto al Concejo Deliberante procederán a la revisión de las firmas para detectar posibles duplicaciones, errores u observaciones y establecer cuántas adhesiones cumplen finalmente con los requisitos. Posteriormente se realizará un informe sobre la instancia.

En caso de que el 20% quede formalmente confirmado aparece el siguiente interrogante: cómo se instrumentará la convocatoria al Referéndum Popular. La Carta Orgánica establece que, alcanzado ese porcentaje, se convocará a la consulta a los vecinos dentro de los 30 días siguientes, pero no desarrolla todos los pasos administrativos necesarios para llegar hasta allí.

Según pudo conocer este medio, la convocatoria al Referéndum Popular quedaría en manos del Concejo Deliberante, aunque todavía no está definido qué instrumento formal deberá utilizarse para concretarla. El cuerpo legislativo evalúa si se requiere una Ordenanza Municipal que convoque a la consulta o si no es necesario. También se estima que podría concretarse la semana que viene tras el feriado del día de la Diversidad Cultural.

Una vez realizada la convocatoria, la Junta Electoral sería la encargada de materializar el proceso correspondiente, incluida la distribución de las urnas y los aspectos operativos de la votación que teóricamente sería equiparable a una elección local. Sin embargo, desde ese organismo remarcaron que no existe un antecedente en Allen de un proceso de revocatoria que haya llegado a esta instancia, por lo que deberán analizarse con especial cuidado los pasos que no están expresamente detallados en la Carta Orgánica. El caso testigo de 1999 marcó un precedente se resolvió de manera anticipada por la renuncia del jefe comunal cuestionado, Ulises Gentile.

Los cruces y cuestionamientos que acompañaron el proceso

El camino hasta las 4.579 firmas estuvo marcado por distintos cuestionamientos. En la primera etapa del 10% del padrón, el Concejo Deliberante contabilizó 3.111 adhesiones y consideró válidas 2.345, mientras que 646 fueron descartadas, 120 eran duplicadas y otras 24 quedaron observadas.

Ese conteo fue cuestionado por Román, quien planteó dudas sobre la cantidad de firmas consideradas válidas y señaló, entre otros puntos, que había adhesiones que no correspondían a personas habilitadas para votar, además de firmas ilegibles o repetidas. También cuestionó aspectos vinculados con la actuación del Concejo durante el período en el que él se encontraba suspendido.

Durante la segunda etapa también hubo discusiones sobre cómo se desarrollaba la recolección de adhesiones y quiénes podían controlar el procedimiento. Inicialmente, los cinco libros habilitados por el Concejo Deliberante funcionaban en puntos fijos. Luego, mediante una resolución, el cuerpo legislativo dispuso que uno de ellos tuviera carácter itinerante, para permitir que se traslade por distintos sectores de la ciudad.

En paralelo, los concejales oficialistas se presentaron en algunos de los lugares donde se recolectaban firmas, en carácter de veedores o fiscales del procedimiento, accionar que para muchos fue considerado intimidatorio.

Qué establece la Carta Orgánica

El mecanismo de revocatoria está contemplado en los artículos 99 a 105 de la Carta Orgánica. El inciso 99 establece que el pedido debe contar con el respaldo de al menos el 10% del electorado municipal, mientras que los aspectos siguientes regulan la presentación del pedido, la respuesta del funcionario implicado y la habilitación de los libros para reunir las adhesiones.

El punto central ahora es el artículo 102, que establece que, transcurridos los 30 días de habilitación de los libros y alcanzado el 20% de los electores inscriptos en el padrón municipal, se convocará a Referéndum Popular, algo que deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes.

La Carta también establece que la consulta se resolverá por simple mayoría de los votos válidos, entre las opciones “sí” y “no”, y que el resultado será de cumplimiento obligatorio.

El próximo paso concreto será el cierre de los libros este viernes a las 18. A partir de allí deberá determinarse el número definitivo de avales válidos y, si el 20% queda confirmado, comenzará a definirse la instrumentación de una instancia que Allen vivirá por primera vez.