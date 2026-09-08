El proceso de revocatoria contra Román en Allen avanza: habilitarán los libros de firmas y el intendente cuestionó el conteo

El proceso de revocatoria contra el intendente de Allen, Marcelo Román, avanzó a una nueva instancia y este jueves 10 de septiembre comenzará una nueva recolección de firmas en los cinco libros habilitados por el Concejo Deliberante. Los ejemplares estarán disponibles durante 30 días, hasta el 9 de octubre, en distintos puntos de la ciudad.

El pedido fue presentado en mayo por Silvina Cantero, quien entregó más 3.000 firmas para iniciar el mecanismo. La iniciativa surgió de cuestionamientos a la gestión municipal y a la prestación de servicios en la ciudad. El planteo pasó por el Concejo Deliberante, que revisó las planillas y realizó el conteo de los avales. Luego, dio vista del pedido al intendente para que presentara su descargo.

El intendente, Marcelo Román, dio respuesta y cuestionó el procedimiento desde distintos puntos. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, sostuvo que la resolución que recibió no precisa cuántas firmas fueron presentadas, cuántas se repiten ni cuántas fueron consideradas válidas. Tras revisar las copias de las planillas, afirmó que “al menos 60 firmas estarían faltando” para alcanzar el 10% requerido.

También señaló que las planillas no tienen fecha, que hay avales de personas que no estarían empadronadas en Allen y que “hay casi mil firmas que no estarían en el padrón o no se pueden leer”. Además, cuestionó la resolución que le dio traslado del pedido porque fue firmada por el edil Guillermo Pennesi, quien ocupaba la presidencia del Concejo transitoriamente durante su suspensión. Román sostuvo que, según lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia, los actos derivados de ese período serían nulos, por lo que afirmó que la resolución “también estaría viciada de nulidad”.

Tras recibir la respuesta del intendente, el Concejo Deliberante tomó conocimiento formal de su descargo y resolvió continuar con el trámite. Consultado por este medio, el presidente del cuerpo legislativo, Fabián Figueroa, afirmó que el conteo realizado por la secretaría determinó que las firmas superaban el 10% requerido (2290 firmas) y que, por ese motivo, se continuó con el procedimiento previsto en la Carta Orgánica.

«Nosotros no iniciamos el proceso, fue una vecina, sólo intermediamos. En este caso, se superó la cantidad de firmas necesaria, se recibió el descargo de Román y se va a agregar al libro junto a los fundamentos de la vecina así cada vecino que se acerque puede leer todo. Estamos siguiendo la Carta Orgánica», afirmó Figueroa.

El jueves 10 comienza la segunda instancia prevista por la Carta Orgánica. Durante 30 días deberán reunirse firmas equivalentes al 20% de los 22.893 electores inscriptos en el padrón municipal del 2023. Si se alcanza ese porcentaje, se deberá convocarse a un Referéndum Popular.

Revocatoria popular en Allen: el conteo de las primeras firmas

El presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, explicó que la secretaría del Concejo Deliberante trabajó sobre las 3.111 firmas presentadas inicialmente y realizó un control de los avales. Según el conteo informado, 646 fueron invalidados, 120 fueron considerados repetidos, 2.345 quedaron como válidos y hubo 24 observadas.

Figueroa explicó que el padrón utilizado fue el correspondiente a las elecciones municipales de 2023 y que el 10% representa 2.290 avales. Con las 2.345 firmas que el Concejo considera válidas, el requisito «se superaría», sostuvo el edil.

Además, adelantó que los cinco libros estarán disponibles en varios puntos de la ciudad e irán rotando. Algunos de los puntos que mencionó fue el Concejo Deliberante, el Polideportivo, CAPS y los barrios Guerrico, Costa Este, entre otros. «El cronograma de recorrido estará disponible en las páginas oficiales del Concejo Deliberante y se le dará difusión por medios», afirmó Figueroa.

Qué establece la Carta Orgánica

La Carta Orgánica fija como primer requisito el respaldo de al menos el 10% del electorado municipal. El artículo 99 señala: “El derecho de Revocatoria se ejercerá mediante un proyecto avalado por un mínimo del 10% (diez por ciento) del electorado municipal”. En este caso, la presidenta de la Junta Electoral Municipal, María Teresa Seghezzo, explicó que “solo pueden firmar aquellos que figuran en el padrón con el que se votó en las elecciones del 2023, año en el que ganó Román”.

Una vez presentada la solicitud, los artículos 100 y 101 de la Carta Orgánica establecen que el Concejo Deliberante debe recibir el pedido, dar vista al funcionario cuestionado para que responda en un plazo de 10 días hábiles y, vencido ese término, incorporar los fundamentos de la revocatoria y la contestación a los libros que se habilitarán para la nueva recolección de firmas.

Esa es la etapa que comenzará este jueves y tendrá una duración de 30 días. El artículo 102 de la Carta Orgánica establece: “Transcurridos los 30 (treinta) días de la habilitación de los libros de firmas y de alcanzarse el 20% (veinte por ciento) de los electores inscriptos en el Padrón Municipal, se convocará a Referéndum Popular, a realizarse dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes.” Con el padrón de 2023, ese porcentaje representa 4.579 firmas.

En esta instancia, la Junta Electoral Municipal no interviene en el control de los avales, según explicó Seghezzo. Esa tarea quedó a cargo del personal del Concejo Deliberante, que “ya las validó una por una y ya hizo una selección de firmas que no correspondían”, afirmó.

La Junta Electoral tendría participación si se alcanza el 20% requerido y debe organizarse el referéndum: “Ese sí debería organizarlo la Junta Electoral, porque es una votación de carácter municipal”, señaló Seghezzo.