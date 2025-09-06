Río Negro busca mejorar los datos para conocer su población

Bariloche es una de las ciudades que tiene la Encuesta Permanente de Hogares. Es la más poblada y con contrastes. Foto: Chino Leiva

Casi de manera imperceptible, muy distinto a lo que ocurre cada vez que se realiza un Censo, en 18 localidades rionegrinas agentes públicos salen a recorrer los barrios y tocan el timbre en las viviendas asignadas por planilla. No saben con qué se encontrarán, pero el sistema les asigna una dirección exacta que conforma la muestra de la población de Río Negro para la Encuesta Permanente de Hogares que se hace extensiva a más ciudades y pueblos solo en el tercer trimestre de cada año.

Río Negro tiene mediciones mensuales en el conglomerado Viedma- Patagones, poco representativo de lo que es la provincia, no solo por la particularidad de la capital provincial en cuanto a las economías regionales y el trabajo estatal, sino también porque una parte de la muestra se realiza con habitantes de la provincia de Buenos Aires.

Pero entre julio y septiembre de cada año, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) tiene una muestra mayor que este año se realiza en 1.240 viviendas seleccionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y que visitan los trabajadores de la dirección de Estadística y Censos de Río Negro, el brazo ejecutor de esta medición en la provincia.

“Desde el año 2010, cada tercer trimestre la EPH se hace extensiva a localidades urbanas”, precisó Luciano Truchi, subsecretario de Estadísticas y Censos de Río Negro, quien explicó que con este muestreo se llega a datos más “provinciales” que se evidencian en la estadística de la encuesta bajo la denominación “total urbano”, distinta a la muestra habitual de cada trimestre que solo toma la comarca Viedma- Patagones.

Actualmente se realiza la encuesta en Bariloche, El Bolsón, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Grande, San Antonio Oeste, General Conesa, Río Colorado, Lamarque, Luis Beltrán, Villa Regina, General Roca, Allen, Cinco Saltos, Villa Manzano, Catriel, Ingeniero Huergo y Cipolletti, además de Viedma que se mide todo el año.

Bariloche es una de las ciudades que tiene la Encuesta Permanente de Hogares. Es la más poblada y con contrastes. Foto: Chino Leiva

Esta encuesta, que se realiza bajo los términos de la Ley Nacional 17.622, que garantiza la confidencialidad de toda la información relevada, es una herramienta para conocer las condiciones de vida de la población y tener datos como el mercado laboral, la migración, los ingresos y servicios y comodidades con los que cuenta cada hogar.

“Solo una vez al año sale la muestra provincial por eso es importante y estamos trabajando para hacerlo de manera permanente, estamos gestionando con el Indec esta posibilidad para tener un mejor muestreo de toda la provincia”, señaló Truchi en diálogo con Diario RÍO NEGRO, quien recordó que la EPH en Viedma se realiza desde el año 2000 y también en algún momento acotado se concretó en el Alto Valle, pero se discontinuó.

La importancia de tener datos oficiales respecto de un amplio abanico de aspectos de la población es fundamental a la hora de tomar decisiones en políticas públicas, pero también para el sector privado tendría un importante valor para la toma de decisiones.

“Contar con información confiable y actualizada permite una mejor interpretación de la realidad social y económica de la población, y en un mejor diseño de políticas públicas, por este motivo se solicita a la población que participe de la encuesta”, señalaron desde el Gobierno.

Un operativo con viviendas asignadas, sin nada de azar

Actualmente la dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro tiene delegaciones en Viedma, con tres agentes encuestadores que realizan los operativos especiales en las localidades de Valle Medio, Región Sur y la costa atlántica; a los que se suman nueve que están con la Encuesta Permanente de Hogares todo el año en el conglomerado capitalino. En Alto Valle son seis personas y en Bariloche otros cinco.

Si se confirma la ampliación del muestreo más allá del tercer trimestre de cada año, se estima que se sumará personal al plantel.

Los formularios que llevan los encuestadores son los mismos que se utilizan cada trimestre en Viedma y el trabajo de campo lleva a los agentes a realizar operativos especiales algunos fines de semana y todas las semanas entre julio y septiembre en el caso de las ciudades más grandes.

Bariloche es la ciudad más poblada de Río Negro y con amplios contrastes. Foto: Chino Leiva

Truchi mencionó que la metodología la define el Indec y los encuestadores llevan tres formularios: uno para las características de la vivienda (servicios, materiales de construcción, ambientes, espacios); otro vinculado a los componentes del hogar (niveles de estudio de los habitantes, cobertura social, edad, migración, jubilación, etc); y un tercer cuestionario destinado a los habitantes mayores de 10 años de cada hogar, asociado al mercado laboral. La edad de base es llamativa, pero es la regla por convenciones internacionales y se debe consultar a pesar de que en el país es ilegal el trabajo infantil y solo pueden hacerlo a partir de los 16 años con autorización de los progenitores o tutores.

La selección de los hogares del muestreo también es definida por el Indec con una base metodológica especial mediante la cual se listan las viviendas del censo y se toman características y variables específicas de los barrios para que sea una “muestra representativa”.

A cada encuestador le corresponden diez viviendas por área, no es al azar que tocan timbre para consultar ni obligatorio para todas las casas como el Censo. El agente recibe el formulario con la dirección exacta para visitar y esos mismos hogares se visitan dos años consecutivos y luego se rota.

La Provincia, en su área de Estadísticas y Censos, realiza la carga al sistema nacional de los datos relevados y los formularios quedan a resguardo por dos años, por si son requeridos para contrastar alguna información en duda.

A mediados de julio el operativo de la Encuesta Permanente de Hogares estuvo en Conesa y Río Colorado, y dos semanas atrás en Lamarque y Beltrán.

Los indicadores del total urbano provincial

La Encuesta Permanente de Hogares en su medición urbana, arrojó en el tercer trimestre de 2024 que en Río Negro la tasa de empleo en un 41,6% de la población (porcentaje respecto de la población total de la provincia) y un 3,2% está desocupado.

En números reales, las personas económicamente activas en la provincia ascienden a 298.000 y 288.000 están ocupadas, mientras que unas 10.000 permanecían desocupadas.

En el muestreo se consultan condiciones de la vivienda, servicios y comodidades. Foto: Chino Leiva

Los datos reflejan la realidad de julio a septiembre del año pasado, según la EPH ampliada a otras urbes por fuera del conglomerado Viedma- Patagones, y son los últimos disponibles en el Indec, que los procesó y publicó recién en febrero de este año, lo que da muestra de que habrá que esperar varios meses para conocer el resultado de las encuestas que ahora se realizan en la provincia.

En una línea de tiempo, la tasa de empleo se asimila al tercer trimestre de 2023, en la etapa final del gobierno de Arabela Carreras en Río Negro y de Alberto Fernández en el país. En ese momento arrojó un 41,7%, pero la desocupación fue un punto superior, del orden del 4,3%. En 2022 el último indicador fue peor, del 6% de desocupación.